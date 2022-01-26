تراند اليوم : بث مباشر منتخب مصر .. بث مباشر مصر يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب مصر اون لاين بث مباشر منتخب مصر الان مباشر مباراة مصر اليوم

بث مباشر منتخب مصر بث مباشر مصر يلا شوت مشاهدة مباراة منتخب مصر اون لاين بث مباشر منتخب مصر الان مباشر مباراة مصر اليوم وبدأ الألاف من المشجعين بالبحث المكثف عن تشكيل الفراعنة أمام الفيلة، حيث يلتقي الخصمان اليوم الأربعاء 26 يناير 2022، في دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، ومن المحتمل أن يجري المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعض التغييرات البسيطة على تشكيلة المنتخب بعد أن فقد الفراعنة خدمات النجم أكرم توفيق منذ بداية البطولة.

وقبل انطلاق مباراة مصر وكوت ديفوار أعلن المدير الفني كارلوس كيروش في لقاء صحفي عقده مؤخراً استعداد اللاعبين لهذه المواجهة الحاسمة، فسوف يودع البطولة المنتخب الخاسر ويأمل المنتخب المصري تحقيق فوز ساحق من أجل الصعود إلى الدور القادم والمنافسة على اللقب، فقد نجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز في المباراة التي أقيمته يوم أمس أمام مالاوي والتي انتهت بهدفين دون رد، وستكون مهمة الفراعنة تحقيق الفوز لصعود ومواجهة أسود الأطلس.

وستذاع مباراة مصر وكوت ديفوار على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيلة مصر المتوقعة ضد كوت ديفوار