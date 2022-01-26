تراند اليوم : بث مباشر مصر .. مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر bein sport منتخب مصر مباشر بث مباشر منتخب مصر وكوت ديفوار بث مباشر منتخب مصر الان

بث مباشر مصر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر bein sport منتخب مصر مباشر بث مباشر منتخب مصر وكوت ديفوار بث مباشر منتخب مصر الان القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار نوفرها لكم في السطور الآتية متابعي موقع “أخبار جول العرب”، فمن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره ساحل العاج اليوم الأربعاء الموافق 26-1-2022، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، وتنعقد المباراة على ارضية ملعب جابوما في الكاميرون ويتوجب على المنتخب المصري تحقيق الفوز على خصمه الشرس الذي بدوره سيقاتل من أجل الصعود والمنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

يبحث الجمهور في الوطن العربي عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار، فالملايين من المشجعين يترقبون باهتمام كبير انطلاق هذه المواجهة النارية التي ستشهد خروج المغلوب من البطولة، وستكون المهمة صعبة جداً على المنتخب المصري الذي يعاني من سوء أرضية الملاعب، لكن ستقاتل كتيبة كارلوس كيروش من أجل تحقيق الفوز والصعود للجولة القادمة على أمل ملاقاة المنتخب المغربي الذي نجح في الصعود على حساب مالاوي حيث انتهت مواجهة دور الـ 16 بطولة كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يتم عرض مباراة مصر وكوت ديفوار على العديد من القنوات على رأسها الجزائر الأرضية، إلى جانب قناة بي إن سبورت القطرية الناقلة الحصري للبطولة، وقناة النبأ الليبية، وقناة فوركس سبورت، وقناة أرينا سبورت، ومن المقرر أن تذاع المواجهة في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

إسم القناة: النبأ الليبية على نايل سات

التردد: 11096.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

اسم القناة: الجزائرية الأرضية.

التردد: 11680

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

اسم القناة: آرينا سبورت.