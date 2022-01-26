تراند اليوم : مباراة مصر الان .. ماتش منتخب مصر مباشر ماتش مصر وكوت ديفوار HD ماتش مصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر

ماتش مصر وكوت ديفوار مباراة مصر الان مشاهدة مباراة مصر اليوم يلا شوت ماتش مصر الان ماتش مصر اليوم مباشر مشاهدة مباراة منتخب مصر ماتش منتخب مصر مباشر ماتش مصر اليوم بث مباشر أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، وباتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار اليوم الأربعاء، التشكيلة الرسمية لمواجهة «الفراعنة والأفيال»، في لقاء ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021».

تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر:

حارس المرمى: بادرا علي سانجاري.

خط الدفاع: إيريك بايلي – سيمون ديلي – سيرجي أورييه – جيسلان كونان.

خط الوسط: جان ميشيل سيري – فرانك كيسي – إبراهيم سانجاري.

خط الهجوم: سباستيان هالير – نيكولاس بيبي – ماكس جراديل.

ويخوض منتخب مصر اليوم الأربعاء مباراة مهمة عندما يواجه كوت ديفوار فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

تقام مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى السادسة مساء اليوم الأربعاء بمدينة ديوالا الكاميرونية.

وتنقل مجموعة قنوات «بى إن سبورت» المباراة عبر قناتيها beIN Sports HD 2 Max و beIN Sports HD 1 Max، ويعلق على المباراة المصرى علي محمد علي.

ويعد اللقاء بمثابة نهائي مبكر للبطولة، لا سيما وهو يجمع بين منتخبين بلغ إجمالي عدد البطولات التي حصلا عليها في أمم إفريقيا 9 ألقاب، بواقع 7 ألقاب للمنتخب المصري، الذي يتصدر قائمة أكثر المنتخبات فوزا بالمسابقة، ولقبين لمنتخب كوت ديفوار، الذي حمل الكأس القارية عامي 1992 و2015.

وجاء تأهل منتخب مصر للأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الأول برصيد 6 نقاط، حيث خسر صفر / 1 أمام منتخب نيجيريا بالجولة الأولى، فيما فاز بالنتيجة ذاتها على منتخبي غينيا بيساو والسودان في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

في المقابل، بلغ منتخب كوت ديفوار دور الـ16، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، رغم أدائه المتذبذب خلال لقاءاته الثلاثة، حيث استهل مشواره بفوز صعب 1 / صفر على غينيا الاستوائية بالجولة الأولى، فيما تعادل 2 / 2 مع سيراليون بالجولة الثانية، حيث شهدت المباراة هفوة كارثية من حارس مرماه علي بادارا سانجاري تسببت في استقبال مرماه هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.

ويلتقي منتخب مصر منافسه كوت ديفوار اليوم الأربعاء الساعة 6 مساءً في دور الـ16، والفائز يواجه منتخب المغرب بعدما تغلب على مالاوي في دور الـ8.