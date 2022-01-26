تراند اليوم : مباراة مصر مباشر .. مشاهدة مباراة مصر مباشر مصر وكوت ديفوار مباشر بث مباشر مصر وكوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

مشاهدة مباراة مصر مباشر مباراة مصر مباشر مصر وكوت ديفوار مباشر بث مباشر مصر وكوت ديفوار مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مباراة مصر مباراة مصر ضد ساحل العاج Ivory Coast vs Egypt في كأس امم افريقيا، حيث يلتقي المنتخب المصري مع منتخب ساحل العاج علي ارض ملعب جابوما بالكاميرون في مباراة الدور الـ16 من كأس امم افريقيا اليوم الاربعاء.

صعد منتخب ساحل العاج إلى دور ال16 بعد فوزه على الجزائر في مباراته الأخيرة، ولم يتلقي اي خسارة في جميع المباريات الثلاث في كأس الأمم الأفريقية وسوف يدخل الي هذه المباراة بأعلى معنويات، من ناحية اخري فعلى الرغم من أنها بدأت بنتيجة سلبية فقد عادت مصر الي الاداء الصحيح ونجحت في تحقيق الانتصارات المتتالية، وستأتي الي هذه المباراة بعد الفوز بنتيجة1-0 على السودان وستأمل أن تتأهل الي ربع نهائي البطولة عندما تلتقي مع ساحل العاج يوم الأربعاء على ملعب جابوما، لقد فاجأت ساحل العاج الجميع في مباراتها الأخيرة، وكانت من غير المرشحين للتأهل الي الدور ال١٦ لكنها حققت فوزا سهلا على منتخب الجزائر القوي، بينما سجلت مصر فوزين متتاليين وستدخل مباراة اليوم بينما يسعي المنتخب المصري لاستغلال كل الفرص ليتأهل الي ربع نهائي كأس الامم الافريقية.

مباراة مصر وساحل العاج اليوم

فازت كل من ساحل العاج ومصر مرتين لكل منهما في آخر 6 لقاءات بينهما وشهدت ثلاثة من تلك اللقاءات الستة تسجيل أقل من هدفين، لقد كانت آخر مباراة استضافت فيها ساحل العاج مصر في فبراير 2008 حيث فازت مصر في تلك المباراة بنتيجة 1-4.

بالنظر الي اداء المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية حتى الآن يبدو ان منتخب ساحل العاج قوي بما يكفي ليكون منافس قوي للمنتخب للمنتخب المصري في مباراة اليوم، في حين أن المنتخب المصري يبدو جيدا بتحقيقه فوزين متتالين، لذلك نتوقع من المنتخب المصري ان يجد الاداء المناسب لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والتأهل الي ربع نهائي كأس الامم الافريقية.

تشكيلة مصر المتوقعة ضد ساحل العاج

بالنسبة الى تشكيلة منتخب مصر المتوقعة ضد منتخب ساحل العاج اليوم الاربعاء في المباراة التي ستقام علي ارض ملعب جابوما فمن المتوقع ان يلعب منتخب مصر المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، وفي خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، وفي خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، عبد الله السعيد، أحمد سيد زيزو “، اما في خط الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيلة ساحل العاج المتوقعة ضد مصر

بالنسبة الى تشكيلة منتخب ساحل العاج المتوقعة ضد منتخب مصر اليوم الاربعاء في مباراة الدور الـ16 من كأس الامم الافريقية فمن المتوقع ان يلعب منتخب ساحل العاج المباراة اليوم بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمى: بدرة علي سنجاري، وفي خط الدفاع: سيرج أورييه، إيريك بيلي، ويلي بولي، غيسلان كونان، وفي خط الوسط: إبراهيم سنجاري، جان ميشيل سيري، فرانك كيسي، اما في خط الهجوم: ماكسويل كورنيت ” ويلفريد زاها”، سيباستيان هالير، نيكولا بيبي.