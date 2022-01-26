تراند اليوم : بث مباشر كوت ديفوار .. بث مباشر كوت ديفوار ومصر بث مباشر مباراة كوت ديفوار ومصر

بث مباشر كوت ديفوار ومصر، المنتخب المصري يحاول السيطرة علي العلامة الكاملة في هذه المواجهة من أجل التأهل إلي الدور المقبل، وذلك بعد ترشيحات عديدة من الجميع للمنتخب الإيفواري للترشح علي حساب الفراعنة، ولكن كبرياء الفريق المصري يجب أن يظهر في هذه البطولة بشكل كبير، وخاصة في هذه المواجهة بشكل محدد، لأن الجميع يراهن علي خسارة مصر بنتيجة كبيرة، وبالتالي علي كيروش ولاعبيه أن يكونوا علي قدر المسئولية من أجل الإطاحة بالخصم من هذه البطولة.

منتخب مصر لم يقدم أداء قوي في المواجهات الماضية في دور المجموعات، ونجح في الصعود إلي الدور التالي بصعوبة شديدة، وذلك بعد أن خسر في لقاء الإفتتاح ضد منتخب نيجيريا، وذلك بهدف دون رد، في لقاء لم يكن موجود فيه، بينما في المواجهة الثانية فاز علي حساب غينيا الإستوائية بهدف دون رد، وفي اللقاء الأخير فاز علي السودان بهدف دون رد.

المنتخب الإيفواري من جانبه يراهن عليه الجميع أنه لن يكون الحصان الأسود فقط، ولكن سيكون هو الحائز علي هذه البطولة، وبالتالي يأمل منتخب كوت ديفوار أن يكون لديه نتيجة إيجابية ضد الفراعنة للثأر من المواجهات الماضية التي كان يخسر فيها من المنتخب المصري عندما كان متواجداً الجيل الذهبي للفراعنة والأفيال، وكان منتخب ساحل العاج قد تأهل إلي الدور الثاني بسبع نقاط كاملة من تعادل وحيد وإنتصارين.