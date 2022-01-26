تراند اليوم : ماتش مصر مباشر .. ماتش منتخب مصر مباشر ماتش مصر وكوت ديفوار مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار

ماتش مصر مباشر ماتش منتخب مصر مباشر ماتش مصر وكوت ديفوار مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار ويستعد المنتخب القومي لخوض مواجهة مصيرية أمام ساحل العاج لكونها لا تقبل القسمة على اثنين وذلك في دور الـ 16 من كأس الأمم الأفريقية، حيث ستنطلق مباراة مصر وساحل العاج في السادسة مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، ويستضيف ملعب جابوما كما هو مقرر مباراة مصر وساحل العاج ويتسع الملعب المشار إليه لاستيعاب 50 ألف مشجع.

ليس أمام الفراعنة أية خيارات سوى أمر وحيد وهو الفوز على منتخب الفيلة لتخطى ثمن النهائي والمنافسة في ربع النهائي بسلام، في المقابل يسعي منتخب ساحل العاج إلى تحقيق الفوز على الفراعنة لا سيما بعد فوز الفيلة العظيم على الجزائر واقصائها خارج البطولة من الدور الأول.

وتأهل الفراعنة للأدوار الإقصائية بعدما أنهوا دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط ،بينما تأهل منتخب ساحل العاج إلى دور الـ16 بعدما تربع على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط.

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ولم تكن بداية المنتخب المصري في الدور الأول موفقة حيث خسر في المباراة الأولى أمام نيجيريا بهدف دون رد، قبل أن يسرق فوز ثمين من غينيا بيساو في الجولة الثانية بنفس النتيجة، ثم فاز في ختام مبارياته بالدور الأول على السودان بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم.

وعلى العكس تماما كانت بداية ساحل العاج في دور المجموعات موفقة لحد كبير، حيث فاز في الجولة الأولى على غينيا الإستوائية، ثم تعادل 2 - 2 أمام سيراليون، قبل أن يختتم مباريات الدور الأول بفوز تاريخي على الجزائر حامل اللقب بنتيجة 3 - 1.

وفي خزانة المنتخب المصري 7 ألقاب من كأس الأمم الأفريقية مما يجعله الأكثر تتويجا باللقب الأفريقي، وحصد الفراعنة ثلاثة ألقاب متتالية تحت قيادة حسن شحاته كان أخرها في نسخة 2010 عندما توج باللقب بعد الفوز على غانا بهدف نظيف في المباراة النهائية.

بينما يمتلك منتخب ساحل العاج لقبين في خزانته حصد الأول عام 1992 بعدما تغلب على غانا بركلات الترجيح (10-11) بعد انتهاء المباراة بدون تسجيل أهداف، فيما حصد ساحل العاج ثاني وأخر ألقابه عام 2015 على حساب منتخب غانا أيضا، وذلك بعدما حسمت ركلات الجزاء المباراة لصالح ساحل العاج.

ومن المقرر أن يضرب الفائز من مباراة مصر وساحل العاج موعدا مع منتخب المغرب في ربع نهائي كأس الأمم يوم الأحد 30 يناير / كانون الثاني 2022.

تاريخ مواجهات مصر وساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية

واجهت مصر ساحل العاج 10 مرات في كأس الأمم الأفريقية نجحت خلالهم في حسم الأمور لصالحها 9 مرات مقابل فوز وحيد حققه المنتخب الإيفواري، ونستعرض معكم الآن تفاصيل ونتائج مواجهات البلدين.

المواجهة الأولى بين مصر وساحل العاج تعود بالزمن لأكثر من 52 عام وتحديدًا سنة 1970 وذلك في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية وحقق وقتها الفراعنة الفوز على الأفيال بنتيجة 3 - 1، وبعد أربع سنوات تقابل المنتخبان في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية نسخة 1974 وانتهت بفوز مصر بثنائية نظيفة.

وتقابل المنتخبين المصري والإيفواري للمرة الثالثة عام 1980 في الدور الأول من الكان ليثبت الفراعنة تفوقهم مرة أخرى بالفوز 2 - 1 على ساحل العاج، بينما كانت المباراة الرابعة بينهما في نسخة عام 1984 وانتهت بفوز منتخب مصر بالنتيجة ذاتها، وشهدت النسخة التالية عام 1986 التي توج بها المصريون باللقب فوز أحفاد الفراعنة بهدفين نظيفين وذلك ضمن دور المجموعات.

وشهد عام 1998 لقاء المنتخبان في ربع نهائي كأس الأمم في المواجهة التي إنتهت بفوز مصر بركلات الجزاء (5 - 4) بعدما سيطر التعادل السلبي على اللقاء، وبعد ثمانية أعوام إلتقيا الفريقان في كأس الأمم نسخة 2006 مرتين، حيث فاز الفراعنة 3-1 في دور المجموعات، ثم إلتقيا في النهائي وحسمت مصر اللقاء بركلات الترجيح.

أما اللقاء الأخير الذي جمع المنتخبان كان في عام 2008 في نصف نهائي المسابقة الأفريقية عندما فاز منتخب مصر بقيادة المعلم حسن شحاتة على ساحل العاج برباعية سجل عمرو ذكي هدفين منها، فيما سجل أحمد فتحي وأبو تريكة هدف لكل منهما، مقابل هدف وحيد لساحل العاج سجله عبد القادر كيتا.