تراند اليوم : منتخب مصر مباشر .. مباراة مصر مباشر الآن ماتش منتخب مصر مباشر مباراة منتخب مصر اليوم بث مباشر مصر ساحل العاج مباشر

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يدخل منتخب الفراعنه مباراه اليوم فى اول اختبار حقيقي له فى البطوله بعد ان صعد كثانى مجموعته ليقابل اول المجموعه الخامسه منافس اليوم منتخب كوت ديفوار وكانت اخر مبارايات المنتخب المصري فى مجموعته امام منتخب السودان واستطاع الفوز بها بهدف للاشئ اتي عن طريق لاعبه محمد عبدالمنعم من ضربة ركنية المنتخب المصري يسعي لاسترجاع ذكريات 2006 و 2088 امام منتخب كوت ديفوار الذى كان يتفوق عليه فى هذه الأوقات.

فى الجانب الاخر منتخب كوت ديفوار احد المنتخبات المرشحة للفوز باللقب بعد الاداء الجيد الذى قدمه فى دور المجموعات وتفوقه فى اخر مباراه له على حامل اللقب بثلاثه اهداف مقابل لاشئ يطمح اليوم الى الثائر من منتخب مصر والفوز عليه منتخب كوت ديفوار لعب ثلاثه مباريات فى دور المجموعات فاز فى مبارتين وتعادل فى لقاء وصعد كاول مجموعته.