تراند اليوم : مباشر مصر .. مباراة مصر مباشر الآن منتخب مصر الآن مباشر بث مباشر لمباراة مصر وكوت ديفوار مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر

ننقل لكم في بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار (ساحل العاج) في كأس الأمم الأفريقية اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 في تمام الساعة 16:00 بتوقيت المملكة المتحدة / 17:00 بتوقيت وسط أوروبا على استاد جابوما.

وصعدت كوت ديفوار إلى دور الستة عشر بعد فوزها على الجزائر في مباراتها الأخيرة. لم يخسروا في جميع المباريات الثلاث لموسم كأس الأمم الأفريقية ، وسيدخلون في الأدوار الإقصائية بأعلى معنويات.

على الرغم من أنها بدأت بنتيجة سلبية ، فقد حفزت مصر نفسها على تسجيل العروض الإيجابية المتتالية. وجاء بعد الفوز 1-0 على السودان ، ويأمل أن يذهب أكثر عندما يلتقي ساحل العاج يوم الأربعاء على ملعب جابوما.

فاجأت ساحل العاج الجميع في مباراتهم الأخيرة. كانوا يعتبرون غير مرشحين لكنهم حققوا فوزا سهلا على الفريق القوي الجزائر في نهاية 90 دقيقة.

بينما سجلت مصر زوج من النتائج الإيجابية. إنهم يتمتعون بمستوى صلاح ويأملون أن يسجل.

لا مجال للخطأ ويمكننا أن نتوقع منهم أن يلعبوا بكامل إمكاناتهم.

ساحل العاج - مصر وجهاً لوجه (H2H)

فازت كل من ساحل العاج ومصر مرتين لكل منهما في آخر 6 لقاءات مباشرة بينهما.

وشهدت ثلاثة من تلك الاجتماعات الستة أقل من 2.5 هدف.

تم تسجيل آخر مباراة استضافت فيها ساحل العاج مصر في فبراير 2008. وفازت مصر في تلك المباراة بنتيجة 1-4 FT.

مباراة ساحل العاج ومصر

بمظهر الفريقين في كأس الأمم الأفريقية هذا الموسم حتى الآن ، تبدو ساحل العاج قوية بما يكفي لخوض دور خروج المغلوب. لقد فازوا بشكل أفضل ولديهم زخم ثابت طوال الوقت.

في حين أن مصر تبدو لائقة بتحقيق فوزين. لكن عندما يكونون في مرحلة كهذه ، لا يبدو أنهم قادرون بما يكفي للتأهل إلى الدور التالي.

ساحل العاج أقوى بكثير عندما تستضيف. إنهم يتابعون 12 مباراة بدون هزيمة على أرضهم وسجلوا في كل منها. ومن ثم ، فإنهم سيتخطون الجانب المصري هذا بالتأكيد.