تراند اليوم : بث مباشر ساحل العاج .. بث مباشر ساحل العاج ومصر بث مباشر مباراة ساحل العاج ومصر مشاهدة مباراة مصر مباشر

بث مباشر ساحل العاج ومصر بث مباشر مباراة ساحل العاج ومصر مشاهدة مباراة مصر مباشر البث المباشر لمباراة مصر ضد كوت ديفوار ivory coast vs egypt يلتقى منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم في تمام الساعة السادسة مساء الليلة بتوقيت القاهرة مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تقام علي ملعب أحمدو أهيدجو في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من كأس الأمم الافريقية وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع مباشرة وحصريا علي قناتي بي ان سبورت ماكس الأولى والثانية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي المباراة بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

استطاع منتخب ساحل العاج الأول لكرة القدم أن يجتاز منافسات الدور الأول أو دور المجموعات في كاس الأمم الافريقية دون ان ينهزم في أي من المباريات الثلاث التي خاضها في دور المجموعات حيث تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين فيما كان التعادل هو النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة ليتوقف رصيده عند سبع نقاط ليحتل المركز الأول ومركز الصدارة في ترتيب المجموعة الخامسة وقبل الأخيرة ويتأهل بهذا الترتيب الي دور الستة عشر وينتظر ما ستسفر عنه مباراة الليلة وسط أحلام مشروعة للوصول إلى دور الثمانية.

أما منتخب مصر الأول لكرة القدم فقد انهزم في مباراته الأولى التي خاضها أمام المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم بهدف نظيف إلا أنه تمكن من تحقيق الفوز في مباراته التاليتين حيث فاز على منتخب غينيا بيساو بهدف نظيف وفاز في مباراته الأخيرة على المنتخب السوداني الأول لكرة القدم ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب النيجيري الذي تصدر ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط وبالرغم من التأهل الا ان الجماهير المصرية غير راضية عن الأداء.