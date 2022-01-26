تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مصر وكوت ديفوار بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار مشاهدة مباراة مصر اليوم مباشر HD

بث مباشر مباراة مصر وكوت ديفوار او ساحل العاج ivory coast vs egypt اليوم الاربعاء في كاس الامم الافريقيه ، من المقرر اليوم ان يصطدم منتخبان الوطني الذي تاهل من مجموعته كثاني مساء اليوم بخصمه الذي اخرج حامل اللقب من دور المجموعات المنتخب الإيفواري وذلك لحساب قمه مباريات دور ال16 لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف يستضيف ملعب جابوما في مدينه دوالا الكاميرونيه قمه لقاءات هذا الدور من كاس الامم بين منتخبان وخصمه الإيفواري ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 26 يناير المواجهه في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه من خلال موقعنا المشرق نيوز.

يلا شوت مباراة مصر وكوت ديفوار

منتخبان الوطني يدخل علي الطرف الاول في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات دور ال16 لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، منتخبان كان قد ضمن معقد له في الادوار الاقصائية من كاس الامم بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته المجموعه الرابعه في دور المجموعات وذلك بعد ان جمع 6 نقاط حيث تمكن منتخبان من تحقيق الانتصار في مبارتان وخسر مباراه الجوله الاولي ، منتخبان بعد ان عاد الي الاداء جيد في اخر جولات دور المجموعات سوف يبحث الليله عن تقديم اداء جيد وعرض قوي امام خصمه الإيفواري من اجل حجز معقد له في الدور بع النهائي من الكان.

مباراة كوت ديفوار ومصر يلا شوت

فيما منتخب كوت ديفوار فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات دور ال16 من كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، المنتخب الإيفواري قبل ان يواجه منتخبان كان قد حقق المفاجأة في دور المجموعات وتصدر المجموعه الخامسه علي حساب حامل اللقب وايضا اخرج المنتخب الجزائري من البطوله بعد الفوز عليه في الجوله الاخيره من دور المجموعات بثلاث اهداف مقابل هدف ، وتاهل المنتخب الإيفواري لهذا الدور بعد ان جمع 7 نقاط في المجموعه الخامسه وتصدر المجموعه وذلك بعد ان حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده وهو الاخر اليوم امام منتخبان سوف يريد الاستمرار في تقديم الاداء الجيد وتاهل للدور القادم من البطوله.

تشكيلة مصر المتوقعة ضد كوت ديفوار

تشكيلة مصر المتوقعة ضد كوت ديفوار مساء اليوم الاربعاء في دور ال 16 من البطولة من المتوقع ان يبدا اليوم منتخب مصر المباراة بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي محمد الشناوي ، وفي خط الدفاع عمر كمال عبد الواحد - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم- أحمد فتوح ، وفي خط الوسط محمد النني - عمرو السولية ، وفي خط الوسط الهجومي محمد صلاح- عبد الله السعيد - أحمد سيد زيزو ، وفي خط الهجوم مصطفى محمد.

تشكيلة كوت ديفوار المتوقعة ضد مصر

تشكيلة كوت ديفوار المتوقعة ضد مصر اليوم في منافسات امم افريقيا في المواجهة المنتظره من المتوقع ان يلعب الفريق بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي بدرة علي سنجاري ، وفي خط الدفاع سيرج أورييه - إيريك بيلي - ويلي بولي - غيسلان كونان ، وفي خط الوسط إبراهيم سنجاري - جان ميشيل سيري - فرانك كيسي ، وفي خط الهجوم ماكسويل كورنيت - سيباستيان هالير - نيكولا بيبي.