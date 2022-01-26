تراند اليوم : إلهام شاهين تهاجم البرلمان بسبب فيلم منى زكي

هاجمت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن البرلمان الذي عارض فيلم "أصحاب ولا أعز"، عقب إثارته حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، هاجمت الفنانة الدعوات في البرلمان المصري لوقف الفيلم، قائلة: "البرلمان ماله ومال "نتفلكس"، ده فيلم من إنتاج لبناني ومعروض على قناة أمريكية، هو مش فيلم مصري ولا إنتاج مصري".

وأضافت الفنانة المصرية: "أنتم (بعض النواب) مش واصي على الجمهور...الجمهور بيشوف على نتفلكس أفلام أجرأ بكتير من "أصحاب ولا أعز"، الفيلم مفيهوش حاجة خالص، باستثناء إن في شخص مثلي مخبي ميوله عن أصحابه".

وأشارت إلى أنه "لا توجد سينما نظيفة، لأنه مصطلح غير علمي، وأن السينما أنواع..كوميديا أو رومانسية".

وتابعت: "الفيلم لا يوجد به أي اشياء تخدش حياء المشاهد، ومحدش مسك يد منى زكي..البطل في الفيلم هو الحوار، والهجوم على الفيلم غير مبرر".

وأكملت إلهام شاهين: "هناك مشاهد تعرض لأفلام أمريكية تذاع على منصة نتفليكس التي عرض عليها فيلم "اصحاب ولا اعز"، يكون البطل والبطلة عراء تماما"، متسائلة من هاجموا فيلم أصحاب ولا أعز: "ليه مشترك في المنصة وأنت بتشاهد الأفلام الأمريكية والأبطال لايرتدون ملابس في بعض المشاهد"، كما وصفت من هاجم فيلم أصحاب ولا أعز بـ"المنافق".