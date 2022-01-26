تراند اليوم : كورونا يحجب مباريات "أسود الأطلسي" في كأس إفريقيا عن المقاهي

أعلنت وسائل الإعلام المغربية أن سلطات العاصمة الرباط مصرة على مواصلة منع بث مباريات منتخب البلاد في كأس إفريقيا في المقاهي للمرة الثانية على التوالي، بسبب الوضع الراهن لفيروس كورونا.

وأفيد في هذا السياق بأن جماهير المنتخب المغربي لكرة القدم اضطروا بسبب هذا الإجراء إلى ملازمة منازلهم لمشاهدة المباراة.

وعلى العكس من المقاهي، أفادت الصحيفة بأن حانات الرباط نقلت "المباراة بشكل عادي وروجت للموعد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت إقبالا واسعا على مستوى أحياء عديدة بالعاصمة".

ويأتي هذا الإجراء على خلفية الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا في المغرب، حيث "أصرت الدوريات على عدم تجاوز فردين اثنين في كل طاولة بالمطاعم، فيما عاد الإدلاء بجواز التلقيح إلى بوابات الولوج للمساحات التجارية الكبرى".

وفي التفاصيل ذُكر أن السلطات طالبت مقاهي أحياء حسان وأكدال والمحيط في الرباط "بضرورة عدم بث المباريات تفاديا لتطور الوضعية الوبائية.. لتعيش المقاهي كسادا ملحوظا، بعد لجوء الزبائن إلى المنازل وفضاءات أخرى".

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب قد كشفت يوم الثلاثاء، "تسجيل 6362 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.107.525 شخصا في المغرب".

إلى ذلك، باستثناء بعض أصوات منبهات السيارات، "عاشت أحياء الرباط ليلة هادئة، خصوصا أن الأمر يتعلق بالترشح للدور الربع النهائي من كأس إفريقيا فقط، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات (أسود الأطلس) التي تواجه، يوم الأحد القادم، الفائز من مباراة المنتخبين الإيفواري والمصري".

وفي رأي فني كروي، ذكرت صحيفة "هسبريس" أن أداء المنتخب الوطني المغربي نال "إشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عطاء الظهير الأيمن، أشرف حكيمي/ الذي سجل هدف التأهل وساهم في كثير من هجمات (أسود الأطلس) بتحركاته وتمريراته العرضية للمهاجمين".