تراند اليوم : الهيبة جبل الحلقة 8 HD الهيبة جبل الحلقة ٨ HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 8 كاملة HD

تعرض مساء اليوم منصة شاهد vip لمشتركيها وقنوات ام بي سي وام تي في الفضائية الهيبة الجزء 5 الحلقة 8 ،ويواصل جبل شيخ الجبل في أحداث مسلسل الهيبة جبل الحلقة ٨ تخفيه عن أعين الجيش والامن اللبناني وضبط الأوضاع في الهيبة بعد عام من الغياب في السجن ونشوب نزاعات مع أهالي المناطق والعشائر وخلافات حول الطرق ونسب توزيع المياه بالمنطقة.

وفي الأحداث يكتشف جبل مخططا لتحويل السد المائي الذي تنعم بخيراته الهيبة إلى أخطر منفذ تهريب عرفته الحدود، ما يضعه أمام معركة لا خيار فيها سوى المواجهة.

وتعرض قناة ام بي سي 1 الأحد 24/10/2021 مسلسل الهيبة الجزء 5 الحلقة 6 والتي تشهد أحداثاً مثيرة عقب مواصلة الدرك اللبناني البحث عن جبل شيخ الجبل بعد هربه من السجن في بيروت بعد القبض عليه بتهمة قتل مجموعة أخرى كانت مسئولة عن مقتل أخيه صخر.

مسلسل الهيبة الجزء الخامس دراما لبنانية تجميع ما بين الأكشن والاثارة وتعرض أحداثاً عن تجارة السلاح وصراعات النفوذ والمناطق وتجارة المخدرات وغسيل الأموال والتهريب عبر الحدود بين لبنان سوريا.

ويعرض مسلسل الهيبة الموسم الخامس من يوم الأحد للخميس على عدة قنوات فضائية ومنصات شاهد VIP ومن هذه القنوات ام بي سي وام تي في وغيرها.

توقيت عرض المسلسل على قناة mbc1 من السبت إلى الخميس في الساعة17:00 الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة و تتم الإعادة مرتين في اليوم في الساعة 04:00 الرابعة صباحا و الساعة 01:00 الواحدة ظهرا.

نجوم مسلسل الهيبة تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى