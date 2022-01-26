تراند اليوم : نتائج المراسلة 2021 الاستدراكية .. نتائج الدورة الاستدراكية المراسلة 2021

نشرت وزارة التربية الجزائرية نتائج المراسلة 2021 الاستدراكية عبر موقع "ONEFD" الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. ودعا الموقع على صفحته على فيسبوك جميع المعلمين الراسبين بالدورة الأولى للدخول للرابط الرسمي للحصول على نتائج الدورة الاستدراكية 2021 للمراسلة.

ووفق الديوان الوطني فإن نتائج المراسلة ستكون تدريجياً على ثلاث أيام ، وستشمل نتائج الدورة الاستدراكية كل من المركز الولائي الجزائر، مركز ولاية سعيدة، مركز ولاية المدية، ولاية سطيف، وولاية مستغانم، وأيضا ولاية الشلف، ولاية ورقلة، أخيرا ولاية قسنطينة، والولايات المرتبطة بها.

خطوات إستخراج شهادة المستوى للسنة الدراسية 2021/2020 :