تراند اليوم : تيشرت الاهلي الجديد

تيشرت الاهلي الجديد تداول بعد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي حول تغيير شكل تيشيرت الأهلي وتم طرح الزي الاحتياطي للاعبي النادي الأهلي حيث ظهر في الصور تيشرت الاهلي الجديد والقميص الأحتياطي باللون الأسود أما عن الأحتياطي الثاني فهو لونه أزرق فاتح، أما عن التيشيرت الأساسي لنادي الأهلي فهو لك يعلن عنه في الموسم الجديد مع العلم بأنه سيكون بنفس اللون السابق اللون الأحمر، وقد أكد نائب رئيس شركة أمبرو الإنجليزية للملابس الرياضية، وهي التي ترعى تيشيرت النادي الأهلي، فقد طرحت موعد إظهار التيشيرت الجديد للفريق.

تيشرت الاهلي الجديد

كشف نائب رئيس شركة أمبرو عن التيشيرت لنادي الأهلي وأن جلسة التصوير الخاصة بالقميص الجديد ستكون الأربعاء وأول ظهور رسمي للفريق بالتيشيرت الجديد في مباراة كانو سبورت، وسوف يتوفر التيشيرت الأهلي ثلاثة فئات، حيث أشار نائب رئيس شركة أمبرو إلى أن سعر الفئة الأولى من التيشيرت لم يتحدد بعد، أما عن سعر الفئة الثانية فهي بسعر 700 جنيه، وسعر الفئة الثالثة فهي من 230 إلى 250 جنيه.

حيث هناك بعض التقارير التي أشارت إلى دعم الاعب مؤمن زكريا وقد تم الأتفاق بين نادي الأهلي وشركة أمبرو الإنجليزية من خلال طرح قميص يحمل رقم اللاعب مكتوب عليه ادعم مؤمن زكريا وعلى ان يتم طرحه في أماكن بيع التيشيرت الجديد، وأن يكون دون مقابل من المال وأن يحصل عليه بالمجان فور شرائه للتيشيرت الجديد.