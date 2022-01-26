تراند اليوم : الهيبة جبل حلقة ٧ HD مسلسل الهيبة الجزء الخامس الحلقة 7 كاملة HD الهيبة جبل الجزء 5 الحلقة 7 السابعة HD

في الهيبة جبل حلقة ٧ قام جبل شيخ الجبل "أبو سلطان" بعقد صلح بين أبو علي وأبو فارس ومختار منطقة تل أصفر وأنهى الخلاف القائم بينهم وحذرهم بأنه سيتصدى للسرقات التي تحدث للسكان والمارين إلى ضيعة الهيبة.

ثم ينزل جبل برفقة رجال إلى الطريق المؤدي للهيبة ويعتقل الأشخاص الذين يسرقون المارين ويقوم بمعاقبتهم ومعرفة الجهة التي تقف ورائهم.

المهندس المسئول على السد المائي يقوم بأولى عمليات تهريب الأثار والمخدرات عبر السد.

نجوم الهيبة الجزء الخامس تيم حسن، عبد المنعم عمايري، إيميه صياح، منى واصف، عبدو شاهين، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، محمد عقل، هند خضرا، ناظم عيسى.