تراند اليوم : نتائج السبر الترشيحي 2021 2022 .. نتائج السبر الترشيحي 2022 في سوريا حسب الاسم

يمكنكم الوصول إلى نتائج السبر الترشيحي 2022 في سوريا حسب الاسم من خلال الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية لطلاب الثانوية العامة أقسام الفروع العلمي والأدبي والاحيائي.

يذكر أن أعداد المسجلين لاختبار الترشح للثانوية العامة ويبحثون حالياً عن نتائج السبر الترشيحي 2021 2022 يبلغون ما يقارب /54009/ طالباً وطالبة منهم /38208/ في الفرع الأدبي، و/15801/ في الفرع العلمي. بينما كان في عام 2018 /40325/ طالباً وطالبة.

حيث يبحث الكثير من طلاب البكالوريا عن نتائج السبر الترشيحي 2021، وروابط مباشرة لنتيجة بشكل رسمي.

رابط الاستعلام عن نتائج السبر الترشيحي 2021 برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

1) الموقع الرسمي وهو الذي يتم تحميل النتائج عليه من هنا