تراند اليوم : قيامة عثمان الحلقة 68 مترجمة عربي شاشة كاملة facebook .. المؤسس عثمان الحلقة 68 كاملة مترجمة للعربية نور بلاي HD

يواصل الغازي عثمان ابن ارطغرل في احداث مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 68 صراعه مع الصليبين والخونة والجواسيس مع ظهور ثلاثة حكام صليبين جدد معادين لسياساته وهم نيكولا وكوسيس ودراغاتوس ، ومساعيه لتوحيد القبائل التركية والتركمانية خلفه لوقف المؤامرات التي يحيكها أعدائه للحيلولة دون توسع دولته.

وتشهد الحلقة 68 من عثمان مساعيه للحصول على تأييد قبائل التركمان وجعلهم يقاتلون خلف رايته، لاسيما على صعيد السيد تورغوت والذي يكون من أقوى الداعمين لعثمان في تأسيس الدولة العثمانية.

فيما يعقد حكام القلاع الصليبية اجتماعاً بهدف توحيد أنفسهم في مواجهة عثمان.

البابا غريغور ومساعد مضطر للبقاء داخل قبيلة الكاي للحصول على السر الذي كان يخفيه داخل يده وهو الأن بحوزة السيد عثمان لكن عثمان يجلس معه لمعرفة كامل التفاصيل حوله.

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تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

والغازي عثمان هو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل ويخلف الغازي عثمان أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة.

ويؤسس عثمان الدولة العثمانية على خطى والده الذي هزم أسس لولده قيادة الدولة نحو التوسع خارج الأراضي التركية.

وتدور أحداث مسلسل المؤسس عثمان حول الكثير من الصراعات التي يخوضها الغازي عثمان من أجل الحفاظ واقامة الدولة العثمانية.

ومن بين الصراعات التي يخوضها الغازي عثمان صراع الدولة العثمانية مع المغول والتتار والصليبين والفرس والروم.

كل هذه التحديات واجهها الغازي عثمان بكل صلابة واقتدار ليتمكن بعد ذلك من تأسيس الدولة العثمانية الاسلامية في ارجاء العالم أجمع.

ومن أبرز الصراعات التي خاضها المؤسس عثمان وأخطرها كان صراع وخلافه مع عمه دوندار.

وبثت قناة atv التركية قيامة عثمان بث مباشر على شاشاتها مساء اليوم الأربعاء ناقلة أحداث قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 66 من كامل سلسلة قيامة عثمان 2 بحلقات الموسم الثالث وتدور احداث مسلسل قيامة عثمان حول القائد التركي الاوغوزي عثمان بن ارطغرل سليمان شاه الاول مؤسس الامبراطورية التركية العظيمة، وهذه الاحداث وقعت في القرن الثالث عشر، ويسرد المسلسل الاحداث التي وقعت مع قبيلة قايي، وهي القبيلة التي كان قائدها عثمان ، وبالرغم من ذلك فان اغلبية احداث المسلسل هي من مخيلة الكاتب وليس حقيقية، وقد قام الممثل التركي المشهور بوراك أوزجيفيت باداء دور عثمان في المسلسل.

مسلسل قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 66 مدبلحة

ويبدا المسلسل قصته في اظهار قبيلة تركمان التي كانت تبحث عن مكان لتستقر فيه، حيث انها عانت كثيرا من في الحياة بسبب تنقلاتهم الكثيرة والتي كانت في اغلب الاحيان متعبة وتوقعهم في الكثير من المتاعب مثل نقص الغذاء والشراب، وقد وجد قبيلة تركما ضالتهم في اراضي خصبة وجيدة ولا يوجد بها احد، ولكن هذه الارض كانت قريبة من الامبراطورية الرومانية والمغولية اللتان كانتا في ذلك الوقت يتصارعان على الحدود فيما بينهما، ويحاول كل طرف ان يفرض سيطرته على الاراضي قدر الامكان، وكانت قبيلة قايي وهي من التركمان من المسلمين، ويوجد بين المغول والروم في ذلك الوقت عداء كبير مع المسلمين ولذلك بدات تواجه قبيلة قايي المسلمة الكثير من المخاطر من هجمات الروم والمغول، الى ان ظهر عثمان القائد العظيم الذي استطاع ان يقوم قبية قايي الى ارتفاع قوتها بشكل كبير حتى تستطيع ان تحمي نفسها من المغول والرومان والاعداء الاخرين.

مسلسل قيامة عثمان الموسوم الثاني

اما في الموسم الثاني فتدور الاحداث المسلسل حول قيام قبيلة قايي بالهجرة بحثا عن مكان اخر للاستقرار فيه، حتى يستطعوا فيه بناء ابنيتهم وحضارتهم وتاسيس حصن قوي يحميهم من هجوم الاعداء، وفي الطريق تتعرض قبيلة قايي الى هجوم عنيف من المغول ويتسبب ذلك في استشهاد الكثير من القبيلة التي كان يقودها عثمان ، مما يدفع مما تبقى من القبيلة الى اللجوء الى احد القبائل المجاورة والتي هناك صلة قرابة بينها.

وتم عرض مسلسل قيامة عثمان لاول مرة على القناة التركية atv، قد حصل هذا المسلسل على الكثير من المتابعين في تركيا، وعندما وصل هذا المسلسل الى الوطن العربي واصبح جاهزا للعرض بعد عملية دبلجته الى العربية، فقد حصد ايضا على الكثير من المشاهدين في العالم العربي الذي تحاول الكثير من الشركات التركية بيع منتجاتها السينمائية لها، بالاضافة كذلك الى الهند التي ترى في الوطن العربي مكانا مناسبا لترويج مسلسلاتها، مما يجعل السينما المصرية تواجه منافسة شديدة وان لم تستطع الارتقاء بمسلسلاتها وصناعاتها نحو الافضل فانها سوف تخسر.

كانت قد عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان يوم الاربعاء الماضي عبر قناة ATV التُركية ومن خلال موقع النور، وهو المسلسل التركي التاريخي الذي بقِي محل إنتظار الكثير من محبي وعشاق المسلسلات التركية، ولكونه يأتي إستكمالاً لمسلسل ارطغرل الذي تم عرضه في الفترة السابقة لمدة سبعة مواسم متواصلة وإنتهى الجزء السابع منه، وتم الإعلان عن بدء فكرة جديدة وأحداث جديدة حوله في مسلسل المؤسس عثمان ونظراً لما لمسناه من إهتمام وحرص كبير على كافة تفاصيل مسلسل قيامة عثمان جئنا لكم بقائمة كاملة من صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2022، آملين أن تتعرفوا من خلالها على كافة الفنانين المشاركين في أحداث وحلقات مسلسل المؤسس عثمان الذي يتم عرضه مساء كل يوم اربعاء.

أهم أبطال مسلسل المؤسس عثمان

يشارك في أداء مسلسل المؤسس عثمان نُخبة من ألمع وأبرز الفنانين الأتراك، وهو مسلسل تاريخي تُركي يتحدث عن الدولة العثمانية القديمة وتأسيسها وما شهدته ومرت به من أحداث وتطورات وتغيرات على مدار سنوات الحكم العثماني، وقد تحصلنا على قائمة تضم صور واسماء ابطال مسلسل المؤسس عثمان 2022 الذين وقع عليهم الإختيار من قبل الشركة المُنتجة والمخرج لأداء الأدوار المختلفة في المسلسل.

الفنان بوراك أوزجيفيت والذي يقوم بتأدية دور “عثمان الأول” بطل المسلسل الأول.

الفنانة إيغول وهي ابنة العم ديندار وهي معجبة جداً بشخصية عثمان وترغب في التقرب منه.

الفنان بوران وهو من أبرز محاربى جيش عثمان

الفنان نظام الدين ويقوم بدور وزير السلطان السلجوقي.

لم يظهر حتى الآن في الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان كافة الشخصيات والفنانين المشاركين في المسلسل، ومن المنتظر أن تشهد الحلقات القادمة منه الكشف عن هوية المزيد من الفنانين والفنانات من ابطال مسلسل المؤسس عثمان، والذين سبق لنا التعرف على أبرزهم من خلال الفقرة السابقة في موضوعنا هذا كما يوجد عدد آخر من الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية والغير رئيسية ولكن الشخصيات التي تعرفنا عليها في السابق هي التي يتكرر حضورها بصفة مستمرة في كافة حلقات مسلسل المؤسس عثمان.

أبرز ابطال مسلسل المؤسس عثمان هو الفنان بوراك اوزجيفيت والذي يقوم بدور ” غازي عثمان ” وهو مؤسس الدولة العثمانية التي استمرت لستة قرون وإمتدت في مناطق مُتعددة من العالم وضمت دُول عِدة، وسوف يتناول مسلسل المؤسس عثمان الحقبة التاريخية للدولة العثمانية في ذلك الوقت وأهم ما مرت به من أحداث، وكان قد بدأ عرض المسلسل في 20 نوفمبر 2022 وسوف يستمر عرض الحلقات بواقع حلقة أسبوعياً من خلال القنوات الناقلة له والتي أولها قناة أي تي في التُركية التي حصلت بحق حصري على عرض كافة حلقات المسلسل من خلال الشركة المُنتِجة.