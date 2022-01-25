تراند اليوم : السنغال مباشر .. مباراة السنغال مباشر ماتش السنغال اليوم مباشر مشاهدة مباراة السنغال مباشر مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة السنغال والراس الاخضر بث مباشر بث مباشر مباراه السنغال مشاهدة مباراة السنغال مباشر مباراه السنغال اليوم بث مباشر السنغال مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر ماتش السنغال اليوم مباشر مباراة السنغال مباشر السنغال اليوم مباشر يحاول منتخب أسود التيرانجا يقدم أفضل ما لديه في هذه المواجهة القوية الفاصلة، خاصة في ظل الأداء السلبي الذي قدمه في المواجهات الأخيرة الماضية في دور المجموعات، فهل ينجح بالتفوق علي حساب منتخب الرأس الأخضر، أم سيكون هناك نتيجة سلبية ويخرج من هذه البطولة بشكل جديد، وكان الفريق السنغالي قد غاب عنه في الدور الماضي عدد من اللاعبين بسبب فيروس كورونا، وبالتالي سيكونوا حاضرين في المواجهة الفاصلة اليوم.

منتخب السنغال نجح في حصد المركز الأول في مجموعته، وذلك بعد أن نجح في الفوز علي حساب منتخب زيمبابوي في لقاء الإفتتاح بهدف دون رد في لقاء كان سيء للغاية وفاز بركلة جزاء مشبوهة في الدقيقة الأخيرة، بعدها تعادل مع منتخب غينيا سلبياً، ثم تعادل مع منتخب مالاوي، وبالتالي قدم أداء ونتائج غير متوقعة منه علي الإطلاق.

علي الجانب الآخر منتخب الرأس الأخضر نجح في تقديم أداء قوي في مجموعته، وكان منافس صعب في المواجهات التي قد لعبها، ونجح بالتفوق ولعب مواجهات مفصلية، وبالتالي نجح في الوصول من أفضل ثوالث المجموعات، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية ثمينة في مشواره من أجل إكمال المفاجآة في هذه البطولة بعد أن صعدت جامبيا بالأمس، وبالتالي سيكون لديه أمل كبير.