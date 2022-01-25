تراند اليوم : مباراة السنغال اليوم مباشر .. بث مباشر السنغال الان مباراه السنغال مباشر بث مباشر السنغال والراس الاخضر مباراه السنغال بث مباشر

أعلن المدير الفني لمنتخب السنغال، أليو سيسيه، عن تشكيل أسود التيرانجا لمواجهة الرأس الأخضر في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وتنطلق المباراة بين السنغال والرأس الأخضر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "بافوسام" في مدينة "دوالا" بقيادة الحكم الجزائري الدولي، لحلو بن برهام.

وشهد تشكيل السنغال وجود الثلاثي الهجومي ساديو ماني، حبيب ديالو وبوالي ديا، مع غياب شيخو كوياتي بسبب البطاقة الصفراء الثانية في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام مالاوي.

تشكيل السنغال أمام الرأس الأخضر اليوم

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ساليو سيس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، بونا سار.

الوسط: إدريسا جايي، نامبليس ميندي، بابي جايي.

الهجوم: ساديو ماني، فامارا ديديهو، بوالي ديا.