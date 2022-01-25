تراند اليوم : بث مباشر السنغال .. بث مباشر السنغال والراس الاخضر بث مباشر مباراة السنغال والراس الاخضر مشاهدة مباراة السنغال اليوم مباشر

بث مباشر مباراة السنغال ضد الرأس الأخضر senegal vs cape verde اليوم الثلاثاء في كاس الامم الافريقيه ، بعد ان تاهل من دور المجموعات بهدف وحيد وباداء غير جيد وهو المرشح الاول بعد حروج حامل اللقب يستعد الليله المنتخب السنغالي وهو يبحث عن تحسين الاداء عن اداء دور المجموعات لمواجهه خصمه منتخب الرأس الأخضر مساء اليوم الموافق 25 يناير وذلك لحساب مباريات دور ال16 من كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، وسوف تلعب مباراه السنغال والرأس الأخضر الليله علي ارضيه ملعب كويكونغ ستاديوم ، وسوف تنطلاق اليوم المواجهه في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة السنغال والرأس الأخضر

المنتخب السنغالي يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك ضمن مواجهات دور ال16 لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب السنغالي بعد ان كان هو المنتخب المرشح الاول للتتويج بهذه النسخه من كاس الامم بحيث ان المنتخب السنغالي هو صاحب اقوي فريق في هذه النسخه ولكن المنتخب السنغالي قد تاهل لهذا الدور بشكل غير جيد حيث ان المنتخب سجل هدف وحيد في دور المجموعات وتصدر المجموعه الثانيه برصيد 5 نقاط وذلك بعد ان حقق الانتصار في مباراه وتعادل في مبارتان ، المنتخب السنغالي بعد خروج خصمه الجزائري حامل اللقب سوف يسعي من بدايه دور ال16 ومن مباراته الليله عن اظهار قوه الفريق وتحقيق الانتصار والعبور لدور القادم.

مباراة الرأس الأخضر والسنغال يلا شوت

بينما علي الجانب الاخر منتخب الرأس الأخضر فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات دور ال16 من كاس الامم الافريقيه في هذه النسخه ، منتخب الرأس الأخضر كان قد وصل الي هذا الدور من الكان بعد ان تمكن من حصد المركز الثالث في المجموعه الاولي والتاهل كافضل التلاوات برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان خاض ثلاث مباريات في دور المجموعات وحقق من خلالهم الانتصار في مباراه وتعادل في مباراه وخسر ايضا المنتخب مباراه واحده في المجموعه ، منتخب الرأس الأخضر سوف يدخل مباراته مع خصمه السنغالي الليله وهو يبحث عن تقديم اداء قوي وتحقيق الانتصار وايضا تحقيق المفاجاه امام المرشح الاول لهذه البطوله.