تراند اليوم : مباراة المغرب اليوم مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport المغرب مالاوي مباشر بث مباشرة لمباراة المغرب ومالاوي

بث مباشر مباراة المغرب ومالاوي morocco vs malawi اليوم الثلاثاء في كاس الامم الافريقيه ، بعد ان قدم الدور الاول بشكل رائع في كاس الامم ونجح في تصدر مجموعته في دور المجموعات يستعد اليوم المنتخب المغربي الذي اصبح ضمن المنافسين علي لقبه هذه النسخه من الكان لمواجهه نظيره الذي حقق المفاجاه في دور المجموعات وتاهل لدور لهذا الدور المنتخب المالاوي مساء اليوم وذلك لحساب مباريات دور ال16 من هذه النسخه لكاس الامم الافريقيه ، وسوف تقام مباراه المغرب ومالاوي الليله علي ارضيه ملعب أحمدو أهيدجو في مدينه ياوندي الكاميرونيه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 25 يناير مباراه المغرب ومالاوي في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة المغرب ومالاوي

المنتخب المغربي يدخل علي الطرف الاول في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات دور ال 16 لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب المغربي في دور المجموعات كان قد قدم اداء رائع واستحق التاهل لدور ال16 وذلك بعد ان تصدر المجموعه الثالثه من دور المجموعات وذلك بعد ان جمع 7 نقاط ولم يلتقي اي خسار حيث تمكن المنتخب المغربي من تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه واحده ، المنتخب المغربي سوف يدخل مواجهه الليله امام مالاوي بكل قوه من اجل تحقيق الانتصار والتاهل للدور القادم وعدم تلقي اي مفاجاه من خصمه وحسم التاهل.

مباراة مالاوي والمغرب يلا شوت

وعلي الجانب الاخر منتخب مالاوي فهو الطرف الثاني في مواجهه الليله وذلك لحساب مواجهات دور ال16 من كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، وكان المنتخب المالاوي كان قد صعد لهذا الدور من الكان بصعوبه وذلك بعد ان صعد كل احسن التلاوات من مجموعته المجموعه الثانيه وذلك بعد ان جمع اربع نقاط متساوي مع ثاني المجموعه ولكن بفارق المواجهات حيث ان المنتخب المالاوي قد حقق الانتصار في مباراه وتعادل ايضا في مباراه وخسر ايضا المنتخب مباراه واحده في دور المجموعات ، المنتخب المالاوي هو الاخر سوف يبحث عن تقديم اداء قوي امام اسود الاطلس وتحقيق المفاجاه والتاهل لدور القادم.

تشكيلة المغرب المتوقعة ضد مالاوي مساء اليوم الثلاثاء ضمن دور ال 16 من البطولة من المتوقع ان يلعب منتخب المغرب بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ياسين بونو ، وفي خط الدفاع طلال القرقوري - رومان سايس - أشرف حكيمي - نايف أكرد ، وفي خط الوسط سفيان أمرابط - أيمن برقوق - عمران لوزا ، وفي خط الوسط الهجومي سفيان بوفال ، وفي خط الهجوم أيوب الكعبي - يوسف النصيري.

تشكيلة مالاوي المتوقعة ضد المغرب

تشكيلة مالاوي المتوقعة ضد المغرب ضمن منافسات امم افريقيا من المتوقع ان يخوضها اليوم المنتخب بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي إرنست كاكوبوي ، وفي خط الدفاع جوميزجاني شيروا - ليمبيكاني مزافا - دينيس تشمبيزي - ستانلي سانودي ، وفي خط الوسط تشارلز بيترو ، وفي خط الوسط الهجومي بيتر باندا - تشيمويموي إيدانا - فرانسيسكو مادينجا ، وفي خط الهجوم كودا مويابا - جابادينهو مهانجو.