تراند اليوم : نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 .. نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الاول

نتائج اعتراض السادس اعدادي 2021 جاري رفعها على موقع وزارة التربية العراقية عقب الانتهاء من عمليات التحقيق والرصد للاخطاء من قبل لجان مختصة بوزارة التربية، ويترقب طلاب السادس بالعراق الاعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2021 . نتائج الاعتراضات ،ألف مبروك لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في اختبارات شهادة السادس الاعداد في العراق، حيث نوافيكم اليوم برابط مباشر لتحميل نتائج اعتراض السادس اعدادي 2021 مباشرة من وزارة التربية والتعليم العراقية.

رابط مباشر لتحمل الان كافة نتائج الاعتراضات السادس الاعدادي 2021 الدور الاول حسب الأسم وحسب رقم الجلوس لجميع الطلاب وطالبات في السادس الاعدادي في العراق مباشرة من مواقع وزارة التربية والتعليم.

حيث يترقب طلاب السادس نتائج اعتراض السادس اعدادي 2021 ، للتعرف على نتائج مباشرة عبر مواقع مديرات تعليم العراق.

واعلنت وزارة التربية نتائج اعتراضات طلبة الثالث المتوسط في الامتحانات الوزارية / الدور الاول للعام الدراسي 2021،وذكر مدير عام الامتحانات والتقويم بالوزارة لمسؤولة موقع الوزارة الالكتروني لمياء العامري:" ان المديرية سلمت نتائج الاعتراضات لمديريات التربية في بغداد والمحافظات ليتم اعلانها اعتبارا من اليوم.

واشار الى وجود تغييرات في نتائج امتحانات الدور الاول للصف السادس الاعدادي لعد من الحالات في ضوء الاعتراضات التي تسلمتها المديرية.

اعتراضات السادس الاحيائي الدور الاول 2021

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الاعلان عرض ديالى تم الاعلان عرض الكرخ 1 تم الاعلان عرض الكرخ 2 تم الاعلان عرض الكرخ 3 تم الاعلان عرض الرصافة 1 تم الاعلان عرض الرصافة 2 تم الاعلان عرض الرصافة 3 تم الاعلان عرض النجف تم الاعلان عرض ذي قار تم الاعلان عرض القادسية تم الاعلان عرض صلاح الدين تم الاعلان عرض واسط تم الاعلان عرض اربيل تم الاعلان عرض السليمانية تم الاعلان غير متوفر دهوك تم الاعلان عرض الأنبار تم الاعلان عرض بابل تم الاعلان عرض البصرة تم الاعلان عرض كربلاء تم الاعلان عرض كركوك تم الاعلان عرض ميسان تم الاعلان عرض المثنى تم الاعلان عرض

اعتراضات التطبيقي

اعتراضات السادس التطبيقي الدور الاول 2021

اعتراضات الادبي

اعتراضات السادس الادبي الدور الاول 2021

نتائج اعتراضات السادس العلمي 2021 الدور الاول نتائج اعتراضات السادس الاحيائي الدور الاول نتائج اعتراضات السادس التطبيقي 2021 الدور الاول نتائج اعتراضات السادس الادبي الدور الاول

وكذلك نتائج اعتراضات السادس العلمي 2021 الدور الاول اعتراضات السادس الاحيائي الدور الاول نتائج اعتراضات السادس التطبيقي 2021 الدور الاول اعتراضات السادس الادبي