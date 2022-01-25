تراند اليوم : اليمن وقطر مباشر .. بث مباشر قطر واليمن HD مباراة قطر واليمن بث مباشر مباراة اليمن وقطر مباشر اليوم الاثنين مباراة اليمن وقطر اليوم بث مباشر

اليمن وقطر مباشر .. بث مباشر قطر واليمن HD مباراة قطر واليمن بث مباشر مباراة اليمن وقطر مباشر اليوم الاثنين مباراة اليمن وقطر اليوم بث مباشر بث مباشر قطر واليمن بث مباشر اليمن وقطر مشاهدة مباراة اليمن ضد قطر بث مباشر مع انطلاق منافسات تصفيات كاس اسيا المؤهلة الى نهائيات اسيا 2022، ستقام مباراة الجولة الاولى بين منتخب قطر الاولمبي واليمن بث مباشر اليوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

المنتخب القطري الاولمبي اقام معسكراً داخليا في قطر، وذلك للاستعداد لخوض التصفيات الاسيوية، وقد خاض خلال المعسكر الداخلي العديد من المباريات الدولية الودية والتي كان اخرها امام منتخب الكويت الاولمبي.

فيما خاض منتخب اليمن الاولمبي معسكراً خارجيا في السعودية، وذلك قبل السفر الى الدوحة لخوض تصفيات كاس اسيا تحت 23 سنة. حيث استفاد الاحمر اليمني من خوضه لبطولة كاس غرب اسيا والتي اقيمت في السعودية، ليستمر بعد ذلك بالتدريبات قبل السفر الى قطر.

وتقام مباراة اليمن وقطر الاولمبي على استاد خليفة الدولي، الدوحة – قطر. وتنقل المباراة على قناة بي الكأس وقناة السعيدة، كما يمكنك مشاهدة المباراة بث مباشر على عبر موقعنا.