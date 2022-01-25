تراند اليوم : onefd نتائج المراسلة 2021 .. نتائج الاستدراكية 2021 تحميل نتائج مراسلة 2021 .. نتائج المراسلة 2021 الاستدراكية

نتائج مراسلة 2021 تحيمل نتائج الفرض الالكتروني الاستدراكي للمراسلة 2021 نتائج الفرض الالكتروني 2021 موجودة هنا الدورة الاستدراكية لجميع التلاميذ متوفرة حصريا وفقط على موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر, اذ سيعلن عن نتائج الفرض الالكتروني الاستدراكي 2021 ،كما سيتم الإعلان عن نتائج الفرض الالكتروني 2021 بالمراسلة والنقاط بجميع المؤسسات التعليمية خلال الساعات القادمة.

فقد أكد مصدر مطلع بوزارة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد أن نتائج امتحان المستوى "المراسلة " للعام 2021 أعلن عنها رسميا اليوم .

يتم نتائج إمتحان إثبات المستوى دورة ماي 2021 تدريجيا عبر الموقع ، لجميع المتقدمين لامتحان المراسلة "اثبات المستوى" .

كما وظهرت نتائج امتحان المراسلة في عدد من المراكز وهي : " ادرار ..الاغواط..بسكرة..تلمسان..تيزي وزو..سطيف..سعيدة..قسنطينة..عين الدفلي " .

من اجل الحصول على نتائج امتحان المستوى المراسلة في جمهورية الجزائر الشعبية، فقط يقوم الطالب الباحث بالولوج على موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد onefd على شبكة الأنترنت، ومن خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية نتائج المراسلة الدورة الاستدراكية من هنا