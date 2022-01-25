تراند اليوم : كربلاء مباشر .. كربلاء بث مباشر مشاهدة بث مباشر قناة كربلاء العراقية

كربلاء بث مباشر كربلاء بث مباشر مشاهدة بث مباشر قناة كربلاء العراقية قناة كربلاء المقدسة هي قناة العتبة الحسينية المقدسة، حيث الانتماء الأصيل لفكر الإمام الحسين عليه السلام ومبادئه وفلسفة ثورته المباركة. ولتسميتها (كربلاء) رمزية تتصل بالمكان من جانب، وتتصل بالإمام الحسين الشهيد ومدرسة أهل البيت بركن وثيق من جانب آخر.. ولديوان الوقف الشيعي في جمهورية العراق يد بيضاء في دعم هذه القناة التي أخذت على عاتقها أن تكون بمستوى أهمية الدور، وعظم المسؤولية، وضخامة الأمانة التي يحتـّـمها الواجب الديني العقيدي.. معتمدة الخطاب الفكري الثقافي المعاصر الذي يأخذ أصالته من القرآن الكريم والسنة المعصومة الصحيحة المطهرة لنبي الإسلام وأهل بيته الكرام (عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام)، مع ما يتصل بها من استمرارية مباركة تمثلت بالمرجعية الدينية وعلى رأسها سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني مُدّ ظله الوارف..

تأسست قناة كربلاء الفضائية في 30 رمضان 1429 للهجرة، الموافق 1 تشرين الأول 2008 للميلاد. وانطلقت ببثها التجريبي في 1 رمضان 1430 هجرية، الموافق 22 آب 2009 ميلادية..

أهداف القناة

(1) التعريف بمدرسة أهل البيت عليهم السلام، وإشاعة مبادئها وفكرها العظيم، بموضوعية ومنهجية علمية تتلاقى مع الفكر الآخر، وتتلاقح مع الحقيقة المنشودة أينما كانت، بما ينسجم مع القرآن الكريم، والسنة المطهرة، واحترام العقل.

(2) السعي لتوحيد كلمة المسلمين، بما لا يضر بالثوابت المشار إليها، والعمل على إيجاد مناخات سليمة للتآلف والتعاون والتفاهم والتعارف بين المسلمين. ومدّ الجسور المبدئية مع باقي الأديان، ومع المنجز الحضاري العالمي فيما يتصل بالفكر والثقافة والخطاب الإنساني الشامل، الذي يأخذ على عاتقه مسؤولية خدمة الإنسان، أياً كان، وفي أي مكان وزمان، وهذا ما ورثناه من مدرسة أهل بيت المصطفى (عليه وعليهم التحية والسلام).

(3) ردّ الشبهات بالدليل والبرهان، لكن لا بشكل استفزازي، ولا بهيئة ردود الأفعال، بل باستعراض ما في مدرسة أهل البيت (عليهم السلام)، وهذا بدوره يأخذ مداه في التعريف بها، وردّ الشبهات المثارة ضدها.

(4) إيصال صوت الإبداع الإسلامي الحسيني في مجالات الآداب والفنون (شعراً، وقصة، ومسرحاً، ونتاجاً مرئياً بكافة أشكاله، إضافة إلى الأداء الصوتي لقرّاء القرآن الكريم وقرّاء العزاء الحسيني في المرثيات وقصائد التأبين... وغير ذلك).

(5) التعريف بالتراث العلمي المغمور أو المهمش الذي يتصل بعطاء النبي الأكرم ومدرسة أهل بيته الكرام (عليهم السلام)، وإبراز الجهد المكنون للعلماء والأدباء والفلاسفة والمبدعين من هذه المدرسة العملاقة، مع التنويه بدورهم في بناء المجتمعات الإنسانية.

(6) التعريف بالمشاهد المشرفة لأهل البيت (عليهم السلام)، والعمل على نشر الزيارة كثقافة نستلهم منها دروس الكرامة والإيمان التي استُشهد من أجلها الأئمة الشهداء وأصحابهم الكرام (عليهم السلام والرضوان)، مع تبيان أهداف الزيارة ومعانيها وآدابها.

(7) التواصل الإيجابي مع المهاجرين من أتباع مدرسة أهل البيت، ومع إخوانهم المسلمين الآخرين، ومع من يريد نشدان التقارب الإنساني المبتنى على أساس خدمة البشرية، التي تعاني من ويلات الحروب والاضطهاد والفقر والضياع.

(8) العمل على إيصال الصورة المثلى لشعائر ولاء أهل البيت عليهم السلام، تلك الشعائر التي يستفاد منها بيان رسالتهم الدينية والتاريخية والإنسانية، لتوضيح أهداف الدين الإسلامي الأصيلة، من خلال بث برامج دينية، وتربوية، وثقافية، بالإضافة إلى برامج ترفيهية، وبرامج أطفال وشباب وأُسرة، برؤية إسلامية.

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