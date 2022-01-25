تراند اليوم : بث مباشر اتلتيكو مدريد .. بث مباشر اتلتيكو مدريد وريال سوسيداد مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم يلا شوت الاتلتكو بث مباشر

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإسباني، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، سيبحث أتلتيكو مدريد حامل لقب الدوري الإسباني عن استعادة توازنه من جديد والعودة لسكة الانتصارات والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها أمام ليفربول في اللقاء الأخير بثلاث أهداف مقابل هدفين، فريق أتلتيكو مدريد يسير بصورة ممتازة في الدوري الإسباني ونجح في الفوز بأخر ظهور له بالليجا وكان أمام برشلونة وحسم اللقاء لصالح بهدفين دون رد، وسيبحث في لقاء اليوم عن استغلال كل نجومه لحصد النقاط الثلاث والزحف نحو القمة.

يقع أتلتيكو مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في لقاء وأحرز الفريق 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: هيرموسو - فيليبي - كوندوجبيا - تريبير

خط الوسط: كاراسكو - كوكي - دي باول - ليمار

خط الهجوم: فيليكس - جريزمان.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة لها

تبدأ مواجهة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الثامنة مساء بتوقيت غريينتش، الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر نرى أن ريال سوسيداد سيخوض لقاء اليوم باحثا عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على القمة، ريال سوسيداد يسير بصورة ممتازة في الدوري الإسباني هذا الموسم ولم يعرف الفريق الانكسار إلا في لقاء واحد وبكل تأكيد سيخوض المباراة بالقوة الضاربة من أجل زيادة جراح الفريق المدريدي والابتعاد أكثر بالقمة في ظل مطاردة الريال وأتلتيكو وباقي فرق الدوري.

يعتلي ريال سوسيداد القمة برصيد 20 نقطة بعدما انتصر في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في لقاء وأحرز الفريق 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف.

تشكيل ريال سوسيداد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

خط الدفاع:جوروسابل - إلوستوندو - روبن لي نورماند - زالدوا

خط الوسط: ميكيل مورينو - زوبيليدا

خط الوسط الهجوم: بورتو - دافيد سيلفا - ميكيل أويارزابال

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك