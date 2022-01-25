تراند اليوم : بث مباشر يوفنتوس .. مشاهدة يوفنتوس وانتر ميلان بث مباشر HD يوفنتوس بث مباشر اليوم ضد انتر ميلان يلا شوت

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد انتر ميلان inter vs juventus في الدوري الايطالي اليوم الاثنين ،في تمام الساعه التاسعه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره يصطدم فريق يوفنتوس بطل الدوري في الموسم قبل الماضي بنظيره انتر ميلان البطل الموسم الماضي الليله وذلك لحساب مباريات الجوله التاسعه من منافسات الذهاب للدوري الايطالي لهذا الموسم ، ومن المقرر ان يستقبل ملعب جوزيبي مياتزا قمه مباريات الدوري الايطالي لهذا الموسم بين اليوفي وانتر وذلك في اطار مواجهه الذهاب بين الفريقين ، واليوم كل فريق سوف يسعي تقديم عرض قوي وحصد الثلاث نقاط من اجل تحسين مركزه في الدوري.

مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

يوفنتوس هو الضيف في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الاسبوع التاسع من عمر الدوري الايطالي لهذا الموسم ، فريق يوفنتوس قادم من الانتصار الثالثه له علي التوالي في مجموعته في دوري الابطال والتقي يوفنتوس في هذه الجوله مع فريق زينيت الروسي يوم الاربعاء الماضي وقد حقق فريق يوفنتوس الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ، اليوفي في الدوري الايطالي لم حقق النتائج الجيده في بدايه الدوري ويحتل حاليا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطه وذلك بعد ان خاض الي الان 8 مباريات في مشوراه في الدوري لهذا الموسم ومن خلالهم حقق اليوفي الانتصار في اربع مباريات وتعادل وخسر ايضا في مبارتان قبل مواجهه انتر الليله.

موعد مباراة يوفنتوس وانتر ميلان

بينما فريق انتر ميلان فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مباريات الدور الاول لهذا الموسم من الدوري الايطالي ، فريق انتر ميلان هو حامل اللقب وحاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري وذلك برصيد 17 نقطه جمعهم انتر ميلان بعد ان لعب هو الاخر 8 مباريات الي الان في الدوري الايطالي لهذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان انتر قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان وخسر الفريق قبل مباراته مع يوفنتوس في مباراه واحده ، واخر مباراه لعبها انتر ميلان قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق شيريف في دوري ابطال اوروبا وحقق انتر الانتصار في هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.