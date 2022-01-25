تراند اليوم : العثور على جنين في أحشاء مومياء مصرية والاحتفاظ به

توصل بحث جديد عن كيفية المحافظة على جنين داخل أحشاء امرأة مصرية قديمة وضت في مومياء.

وذكر موقع "سيانس أليرت" العلمي أن مشروع واسو للمومياء كشف طريقة الحفاظ على الجنين داخل جسد السيدة المصرية الميتة.

وشبّه الباحثون بأن عملية تحنيط الجنين بـ"تخليل بيضة".

وقال فريق البحث بقيادة عالمة الآثار البيولوجية مارزينا أورايك- سيسيلكي في جامعة وارسو إن الرحم بقي على حاله سليما ولم يمسه شيء".

وأضافت أن تم حفظ الجنين على شكل "مخلل"، موضحة "أنها ليست المقارنة الأكثر جمالية ، ولكنها تنقل الفكرة.

وكانت المرأة المصرية القديمة ماتت قبل أكثر من 2000 عام، ولا تزال هويتها وكيفية موتها لغزان بلا حل.

وتابع: "تنخفض درجة حموضة الدم في الجثث، بما في ذلك الرحم، بشكل ملحوظ، وتصبح حمضية أكثر مما سبق، كما تزداد تركيزات الأمونيا وحموض الفورميك بمرور الموقت".