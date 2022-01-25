تراند اليوم : إصابة المخرج جلال الشرقاوي بفيروس كورونا وتوصف حالته بالخطرة

أعلن تامر الشرقاوي ابن المخرج جلال الشرقاوي أن والده مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة.

وقال تامر الشرقاوي: "والدى اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين".

وأضاف تامر الشرقاوي، في مداخلة مع برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن والده اتنقلت له العدوى من أفراد الأسرة، متابعا: «إحنا مكناش عايزين نقول لحد ولكن البيت كله كان عنده كورونا وإحنا 5 أفراد في البيت كان عندنا كورونا».

وعن حالة والده، قال تامر الشرقاوي: "المخرج جلال الشرقاوي كان يعاني من نقص الأكسجين وانخفض إلى أقل من 80، وبدأ الآن يتحسن والحالة متوسطة الخطورة وندعى الله الشفاء ولكن الرئتين فيهم مشاكل وهو في العناية المركزة وهو معزول تماما".