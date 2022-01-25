تراند اليوم : أول تعليق من طارق الشناوي على بلاغ هاني شاكر ضده

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي أنه لم يقم بتوجيه أي سب وقذف إلى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك في أول تعليق للناقد الفني على البلاغ الذي تقدم به المستشار ياسر قنطوش، بالنيابة عن موكله الفنان هاني شاكر، بدعوى الإساءة له في البرامج التليفزيونية، ومن خلال كتاباته الصحفية.

الناقد الفني طارق الشناوي، خلال ظهوره في برنامج et بالعربي، علق قائلا: "أنا قلت رأيي وإذا كان النقيب ليس لديه مرونة في تقبل آراء الآخرين تبقى كارثة، لازم يتقبل كل الآراء".

وأضاف: أنا لم أقل شيئا حاجة فيه سب وقذف علني، أنا كل اللي قلته، إن ده تنمر، لما واحد اسمه (عنبة)، يقولون له غير اسمك خليك عناب دي تبقى نكتة، وخلانا مضحكة أمام العالم، إحساسي إنه يقول نكت لو يتكلم جد ودي تبقى كارثة، فالمسألة استفزتني ومش أنا بس دي تحولت إلى تريند".

وتابع الناقد طارق الشناوي: "أنا حتى قلت لو جالك فريد الأطرش، كنت هتقول له غير اسمك، لأنه يحكم على الأسماء بالأفعال، وعبرت عن رأيي، فأوكيه، بيننا القضاء".

الخبير القانوني حسام لطفي، مستشار الناقد طارق الشناوي في أول تعليق له على الأزمة، تحدث لـ"مصراوي"، وقال: "البلاغ غير موفق بالمرة، الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، يعد شخصية عامة، وباب النقد مباح في حقه".

وجاء نص البلاغ الذي تقدم به ياسر قنطوش للنائب العام كالتالي: "بتاريخ 18/1/2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي بكتابة مقال في جريدة ....، هاجم فيها الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربين المهرجانات والتي طالب فيها تغيير مطربين المهرجانات لاسمائهم حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري".