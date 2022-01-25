تراند اليوم : أهم عوامل الإصابة بفيروس كورونا من التلقيح إلى فصائل الدم

توصل الخبراء إلى أن غير الملقحين بالكامل هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وبأعراضه الخطيرة، وهو ما أكدته دراسة أمريكية جديدة شملت 1.2 مليون شخص. غير أن الدراسة كشفت مجموعة من العوامل الإضافية التي تزيد من مخاطر الإصابة حتى بالنسبة لفئة الملقحين بجرعتين.

بات من المسلم به لدى المجتمع العلمي أن التطعيم لا يحمي بشكل مطلق من احتمال الإصابة بفيروس كورونا بكل سلالاته، غير أنه لا يزال أفضل وسيلة، ليس فقط للحماية من احتمالات الإصابة.

ولكن أيضا أفضل وقاية ممكنة من المضاعفات الشديدة للمرض في حال الإصابة. ووفق معهد روبرت كوخ الألماني فإن لقاحات بايونتيك / فايزر، أسترازنكيا وموديرنا تحمي بنسبة 90 بالمائة من المضاعفات الحادة لسلالة دلتا. كما أن جرعة ثالثة من اللقاح ضرورية لزيادة الحماية من أوميكرون، لأن الحصانة المتولدة من الجرعتين الأولى والثانية غير كافية للوقاية من المتحور الجديد.

فقد نشر المركز الأمريكي "CDC" للسيطرة على الأمراض والوقاية نتائج دراسة، اعتمد فيها باحثون من ولاية ماريلاند قاعدة بيانات لنحو 1.2 مليون شخص من فئة عمرية فوق سن 18 عامًا، تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس بين ديسمبر/ كانون الأول 2020 وأكتوبر/ تشرين الأول 2021. ومن بين مجموع الملقحين بشكل كامل أصيب 2.246 شخص. غير أن هذا لا يمثل سوى نسبة 18 إصابة فقط من بين 10 آلاف شخص. وتم نقل ما مجموعه 327 من المرضى إلى المستشفى، 189 منهم عانوا من أعراض شديدة، فيما توفي 36 آخرون. لكن لماذا أصيب البعض بالفيروس رغم التلقيح؟

العوامل الثمانية لزيادة احتمال الإصابة رغم التلقيح

تمكن الباحثون بسرعة من تحديد السن كعامل مهم ومؤثر، إذ رصدوا انتشاراً للأعراض الشديدة بشكل أكثر لدى الفئة التي تزيد أعمارها عن 65 عامًا. وزادت مخاطر الإصابة أيضا لدى الأشخاص الذين يعانون من العوامل الثمانية التالية: ضعف جهاز المناعة بسبب أمراض أو تلقي أدوية معينة، أمراض الرئة والكبد وأمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب والأمراض العصبية والسكري وهي فئات معرضة للمضاعفات الشديدة لفيروس كورونا عند الإصابة به.

وتلعب أنواع اللقاحات دوراً مهما في الحماية من مخاطر الإصابة بالفيروس وأعراضه الشديدة، ففي الوقت الذي كان فيه مستوى الحماية مهما في حال استعمال لقاحي بايونتيك / فايزر، فإن الحماية الأفضل يوفرها لقاح موديرنا، ذلك أن التعافي من إصابة سابقة بالموازاة مع التطعيم يوفر وقاية أفضل من الأعراض الشديدة. ويبدو أيضا أن الوزن الزائد يلعب دوراً في زيادة المخاطر. فقد أظهر جميع المشاركين في الدراسة الذين عانوا من مضاعفات شديدة للفيروس، واحدًا على الأقل من هذه العوامل الثمانية المذكورة أعلاه. كما تم رصد الكثير من هذه العوامل لدى المتوفين. ويذكر أن ما يقدر بنصف البالغين في الولايات المتحدة تشملهم إحدى هذه العوامل، مما يزيد بالتالي وبشكل كبير من احتمالات الإصابة بأعراض شديدة لكورونا. والخلاصة هو أنه حتى بعد التطعيم، لا يزال جزء كبير من السكان في خطر، مما يتطلب وضع استراتيجيات إضافية للوقاية، وفق نفس الدراسة.

معهد كوخ يؤكد وضعا مماثلا في ألمانيا

أظهرت دراسة عن الصحة العامة في ألمانياأجراها معهد روبرت كوخ شملت أكثر من 22 ألف شخص فوق سن 18، نتائج مماثلة لما توصلت إليه الدراسة الأمريكية. فقد زادت نسبة الأمراض المزمنة لدى الفئة العمرية فوق 45 عاما ومن بينها أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الرئة. كما تم رصد مرض مزمن واحد على الأقل لدى أكثر من نصف الذين تفوق أعمارهم 65 عامًا. لذلك أكد معهد كوخ على أهمية التطعيمات المعززة وغيرها من التدابير الوقائية، خاصة بالنسبة للفئات المعرضة للخطر.

فئات الدم المتلقية والمانعة لفيروس كورونا

انتبه الخبراء في وقت مبكر من عام 2020 إلى أن ذوي الدم من فصيلة 0 أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من غيرهم. وقد أظهرت دراسة جديدة الأسباب المحتملة لهذه الفرضية. وهناك أناس أكثر قابلية للإصابة بالأمراض بالمقارنة بغيرهم. ويعمل الباحثون في مختلف أنحاء العالم على إزاحة اللثام عن هذا اللغز وعن كيفية تطور أمراض الأنفلونزا وأمراض المناعة الذاتية وحتى السرطان. وفي بداية عام 2020 تمكن باحثون نمساويون من رصد وجود علاقة بين نوعية فصيلة الدم وقابلية الإصابة بعدوى كورونا. فقد أنهى كل من إيفا ماريا ماتزولد وتوماس فاغنر من المستشفى الجامعي في جامعة غراتس دراستهما الواسعة لفهم فرضية مناعة كامنة لدى ذوي الدم من فصيلة 0 بالمقارنة مع فصائل الدم A أو B أو AB. وقام الباحثان بتقييم بيانات 399 مصاب بفيروس كورونا اضطروا إلى دخول المستشفى بسبب المرض. وقال فاغنر في بيان صحفي "تظهر نتائج دراستنا أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة O لديهم احتمالية أقل حسب الإحصائيات للإصابة بكوفيد-19 من الأشخاص مقارنة مع فصائل A أو B أو AB". من جهة أخرى، تم العثور على فصيلة AB بشكل أكبر لدى الأشخاص المصابين والأشخاص الذين يعانون من هذا المرض". حسبما نقله موقع "موكور دي.إي" الألماني (21 يناير/ كانون الثاني).