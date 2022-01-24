تراند اليوم : مباراة جزر القمر مباشر .. مباراة الكاميرون مباشر جزر القمر مباشر الكاميرون اليوم مباراة الكاميرون اليوم بث مباشر

أعلن أنطونيو كونسيساو، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده ضد جزر القمر في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساءً على ملعب "باول بيا" ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حتى 6 فبراير المقبل.

وجاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالى:



حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، ميشيل نجادو، نوهو تولو .

خط الوسط: كولينز فاي، أندري زامبو أنجويسا، مارتين هونجلا، تشوبو موتينج، نيكولاس مومي.

خط الهجوم: كارل توكو ايكامبي، فينسيت أبو بكر.

في المقابل، يحرس شاكر الهدهور مدافع منتخب جزر القمر، لمرمى منتخب بلاده في واقعة غريبة بسبب عدم توافر حارس مرمى للمباراة، لإصابتهم بفيروس كورونا.

بينما جاء تشكيل جزر القمر كالتالي:

حراسة المرمى: شاكر الهدهور.

خط الدفاع: يون زاهاري، ناديم عبدو، فؤاد باشيروي، يوسف ماشانجاما،

خط الوسط: عبد الله رافدين، سلامات يوسف، محمد باكي يوسف.

خط الهجوم: ألفاردو بن محمد، سعيد باكاري، أحمد موجني.