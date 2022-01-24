تراند اليوم : بث مباشر غينيا .. بث مباشر مباراة غينيا اليوم kora live بث مباشر مباراة غينيا يلا كورة مباشر الأن

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يلعب اليوم منتخب غينيا المباراة في كاس الامم الافريقية لحساب منافسات دور ال 16 من البطولة ، وقد وصل منتخب غينيا لهذه الدور بعد ان انهي دور المجموعات في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد اربع نقاط ، وذلك بعد ان لعب المنتخب ثلاث مباريات وحقق الانتصار في مباراة واحده ، واخر مباراة لعبها منتخب غينيا قبل اليوم كانت امام خصمه منتخب السنغال والتي انتهت بدون اهداف.

فيما منتخب غامبيا قادم لمواجهة اليوم من تونس والتي حقق الانتصار فيها بهدف وحيد بدون رد ضمن منافسات الجولة الثالثه من دور المجموعات في البطولة ، وسوف يلعب اليوم منتخب غامبيا مباراة دور ال 16 من كاس الامم الافريقية ، والتي سوف يسعي فيها اليوم ان يحقق الانتصار من اجل العبور لدور ربع النهائي ، وهو الذى انهي دور المجموعات في المركز الثاني من المجموعة الاخيرة برصيد 7 نقاط.