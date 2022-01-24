تراند اليوم : بث مباشر غينيا .. بث مباشر غينيا وغامبيا بث مباشر مباراة غينيا وغامبيا بث مباشر امم افريقيا

بث مباشر مباراة غينيا وغامبيا guinea vs gambia في كاس الامم الافريقيه اليوم الموافق 24 يناير ، حيث من المقرر اليوم ان يصطدم منتخب غينيا الذي قدم اداء رائع في دور المجموعات مساء اليوم بخصمه الذي حقق هو الاخر المفاجاه في اول مشاركه في الكان بتاهل لهذا الدور منتخب غامبيا الليله وذلك لحساب مباريات دور ال16 من كاس الامم الافريقيه لهذه النسخه ، وسوف تقام مواجهه غينيا وغامبيا اليوم علي ارضيه ملعب كويكونغ ستاديوم في مدينه بافوسام الكاميرونيه ، وسوف تبدا اليوم الموافق 24 يناير مباراه غينيا وغامبيا في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة غينيا وغامبيا

المنتخب الغيني يدخل علي الطرف الاول في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات دور ال16 من منافسات كاس الامم الافريقيه ، المنتخب الغيني كان قدم اداء جيد في دور المجموعات واستحق التواجد في هذا الدور من كاس الامم وذلك بعد ان احتل المركز الثاني في المجموعه الثانيه برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في مباراه وتعادل في مباراه وخسر ايضا المنتخب الغيني مباراه واحده في دور المجموعات ، واليوم المنتخب الغيني سوف يبدا مباراته امام نظيره الجامبي في دور ال16 بكل قوه وهو يبحث عن تحقيق الانتصار وبطاقه العبور للدور القادم من كاس الامم.

مباراة غامبيا وغينيا يلا شوت

علي الجانب الاخر منتخب غامبيا فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات دور ال16 لهذه النسخه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب الغامبي في اول مشاركه له في الكان كان قد فاجأ الجميع في منافسات دور المجموعات وبالاخص في المجموعه السادسه وذلك عندما صعد لهذا الدور بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في مبارتان وتعادل في مباراه ولم يخسر المنتخب الغامبي اي مباراه في البطوله ، واليوم المنتخب الغامبي سوف يدخل هذه المباراه مه خصمه الغيني وهو يبحث عن الاستمرار في تحقيق المفاجات والتواجد في الدور القادم من البطوله.