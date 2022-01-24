تراند اليوم : مسلسل عروس بيروت 3 الحلقة 2 .. مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث الحلقة الثانية

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مشاهدة وتحميل مسلسل الدراما والرومانسية اللبناني عروس بيروت الجزء الثالث الحلقة 2 الثانية كاملة بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون بجودة عالية HD اون لاين.
قصة مسلسل عروس بيروت 3
بعدما أخذ آدم كل شيء من عائلة ضاهر، يستعد فارس لخوض معركة وجودية شرسة، وذلك في سبيل رد اعتبار العائلة واستعادة كل ما خسروه.
ابطال مسلسل عروس بيروت 3
ظافر العابدين، كارمن بصيبص، تقلا شمعون، محمد الأحمد، جو طراد، مرام علي، خالد القيش، كارمن لبس، رفيق علي أحمد، علاء الزعبي ، فارس ياغي، رانيا سلوان، ميا سعيد، أيمن عبد السلام، لينا حوارنة، نوال بري
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