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تراند اليوم : 10 نصائح مهمة لمخالطي مصابي كورونا

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أقرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من إرشادات مهمة للشخص المخالط لحالة مؤكدة الإصابة بـفيروس .

وتضمنت الإرشادات التي نشرتها وزارة الصحة والسكان 10 نصائح، جاءت على النحو التالي:

1- تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية

2- لا تشارك الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف

3- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة 30 ثانية على الأقل

4- حافظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر

5- حافظ على مسافة متر بينك وبين أفراد الأسرة

6- اشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة

7- تناول وجبات الطعام بشكل منفصل

8- ارتد الكمامـة بشكل صحيح

9- راقب درجـة حرارتك كل 8 ساعات

10- احرص على الراحة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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