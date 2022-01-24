تراند اليوم : 10 نصائح مهمة لمخالطي مصابي كورونا

أقرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من إرشادات مهمة للشخص المخالط لحالة مؤكدة الإصابة بـفيروس كورونا.

وتضمنت الإرشادات التي نشرتها وزارة الصحة والسكان 10 نصائح، جاءت على النحو التالي:

1- تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية

2- لا تشارك الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف

3- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة 30 ثانية على الأقل

4- حافظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر

5- حافظ على مسافة متر بينك وبين أفراد الأسرة

6- اشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة

7- تناول وجبات الطعام بشكل منفصل

8- ارتد الكمامـة بشكل صحيح

9- راقب درجـة حرارتك كل 8 ساعات

10- احرص على الراحة