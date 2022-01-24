تراند اليوم : 10 نصائح مهمة لمخالطي مصابي كورونا

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أقرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من إرشادات مهمة للشخص المخالط لحالة مؤكدة الإصابة بـفيروس كورونا.
وتضمنت الإرشادات التي نشرتها وزارة الصحة والسكان 10 نصائح، جاءت على النحو التالي:
1- تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية
2- لا تشارك الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أو الأكواب أو المناشف
3- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة 30 ثانية على الأقل
4- حافظ على نظام غذائي متوازن دون الدهون والزيت والسكر
5- حافظ على مسافة متر بينك وبين أفراد الأسرة
6- اشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة
7- تناول وجبات الطعام بشكل منفصل
8- ارتد الكمامـة بشكل صحيح
9- راقب درجـة حرارتك كل 8 ساعات
10- احرص على الراحة