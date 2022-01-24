الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي متعبة – صورة

أحيت النجمة اللبنانية هيفاء_وهبي، حفلاً غنائيًا في المكسيك مساء الجمعة 21 يناير الجاري، بحضور عدد كبير من محبيها من الجالية العربية هناك

وبعد الانتهاء من الحفل سافرت هيفا من المكسيك إلى مصر وفور وصولها نشرت فيديو على أنغام اغنية (الحمدالله على السلامة) وكتبت أنها تشعر بتعبٍ كبيرٍ نتيجة سفرها المستمر وحفلاتها.

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ومنذ تفجير مرفأ بيروت التجاري في الرابع من آب – أغسطس لا تتواجد هيفا كثيرًا في لبنان ربما نتيجة التروما التي عانت منها بعدما تدمّر منزلها المقابل للمرفأ رغم أنها لم تكن متواجدة في المنزل آنذاك.

وكانت حصلت على إجازة من تصوير فيلمها الجديد “فوق برج إيفل”، الذي بدأت في تصويره أول يناير الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، لتسافر إلى المكسيك وتلتقي بجمهورها هناك.

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ويشارك هيفا في فيلم “فوق برج إيفل” مصطفى خاطر وحمدي الميرغني وأوس أوس ومحمد ثروت ومحمود حافظ، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

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