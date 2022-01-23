تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة والافيس بث مباشر مباراة برشلونة والافيس مشاهدة مباراة برشلونة اليوم مباشر

يلا شوت مشاهدة مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة بث مباشر alaves vs barcelona في الدوري الاسباني ، يحل مساء اليوم الاحد في منافسات الجولة 22 من الدور الثاني للموسم الحالي نادي برشلونة ضيفا من امام نظيرة فريق ديبورتيفو ألافيس لحساب مواجهة الدوري الاسباني للموسم الحالي ، وسوف تبدا اليوم الاحد المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر في المباراة التي تقام على ملعب ديبورتيفو ألافيس.

نادي برشلونة قد خسر في اخر مباراة لعبها قبل اليوم في الاسبوع الماضي من امام خصمه فريق اتلتيك بلباو في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دور ال 16 من كاس ملك اسبانيا للموسم الحالي ، وحاليا في جدول الترتيب من الدوري الاسباني فريق برشلونة هو صاحب المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة وذلك بعد ان لعب الفريق 20 مباراة وحقق الانتصار في 8 مباريات وتعادل ايضا في 8 مباريات.

فيما على الجانب الاخر ضمن مواجهة اليوم يدخل فريق ديبورتيفو ألافيس مستضيف اللقاء على ارضية ملعبه ، هو صاحب المركز التاسع عشر في جدول الترتيب من الدوري الاسباني برصيد 17 نقطة بعد ان خاض الفريق 21 مباراة وذلك بعد الفوز في اربع مباريات والتعادل في 5 مباريات وقد خسر في 12 مباراة ، واخر مباراة لعبها الفريق قد خسر في خارج ملعبه في الجولة الماضيه من الدوري والتي انتهت باربع اهداف.