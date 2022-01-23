تراند اليوم : برشلونة مباشر .. بث مباشر برشلونه الآن مشاهدة مباراة برشلونة والافيس بث مباشر برشلونة والافيس HD

برشلونة مباشر بث مباشر برشلونه الآن مباراة برشلونة والافيس بث مباشر بث مباشر برشلونة والافيس برشلونة يحاول أن ينتصر علي حساب نادي ديبورتيفو ألافيس، وذلك لأنه يحاول أن يجد ثلاث نقاط ستكون ثمينة في مشواره بالبطولة المحلية، وذلك بعد أن خسر في بطولة كأس السوبر الإسباني من ريال مدريد المنافس الأزلي، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء كان قوي من الفريق، بينما في المواجهة الماضية ضد نادي أتلتيك بلباو في كاس الملك الإسباني خسر وخرج من البطولة بشكل مبكر أيضا.

يحاول الفريق الكتالوني أن يعود إلي النتائج الإيجابية في بطولة الدوري المحلي، وذلك من أجل الخروج بثلاث نقاط ثمينة في مشواره بهذه البطولة، فهل ينجح بالإنتصار علي حساب نادي ألافيس، ويخرج بإنتصار سيكون هام في مشواره، أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة في هذا المشوار، خاصة في ظل الأداء السلبي معظم الأوقات، وكانت آخر مواجهات الفريق قد تعادل مع غرناطة بهدف مقابل هدف.

ديبورتيفو ألافيس من جانبه يحاول إستغلال ظروف المنافس من أجل الخروج بنقطة علي أقل تقدير من هذه المواجهة الصعبة، ولكن عليه أن يبذل مجهودات مضاعفة من أجل الخروج بالعلامة الكاملة، ويتواجد الفريق في أحد مراكز الهبوط هذا الموسم بسبب الأداء والنتائج السلبية التي يقدمها في هذا الموسم.