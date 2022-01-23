تراند اليوم : مباراة برشلونة مباشر .. برشلونة اليوم مباشر ماتش برشلونة مباشر برشلونة والافيس بث مباشر مباراة برشلونة والافيس HD

مباراة برشلونة مباشر برشلونة اليوم مباشر ماتش برشلونة مباشر برشلونة والافيس بث مباشر بث مباشر مباراة برشلونة والافيس ويدخل نادي برشلونة هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث ومعادلة رقم بيب جوارديولا من حيث عدم الخسارة في 21 مباراة ، فيما يسعى ألافيس لإيقاف نزيف النقاط و الابتعاد عن مناطق الهبوط التي يفصلها عنه ثلاث نقاط.

وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة:

* آخر هزيمة تعرض لها برشلونة في ملعب كامب نو في بطولة الدوري الإسباني تعود إلى سبتمبر / أيلول من عام 2016 ضد ديبورتيفو ألافيس ، وذلك بعد 22 انتصاراً وأربع تعادلات حققها البرسا قبل سقوطه هذا.

* ألافيس يدخل هذه المباراة بعد أول تعادل له في الدوري الإسباني هذا الموسم ، وذلك بعد ست انتصارات و 13 هزيمة ، وقد كان قبل ذلك الفريق الوحيد الذي لم يتعادل في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

* برشلونة لم يهزم في آخر 27 مباراة على التوالي في بطولة الدوري الإسباني ، محققاً 24 انتصاراً وثلاث تعادلات ، وهي أفضل سلسلة على الإطلاق حتى الآن في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

* ألافيس حصل على أول تعادل خارج ميدانه في تاريخ مشاركاته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم خلال مواجهة برشلونة ، حيث تعادل الفريقان بهدف لكلٍ منهما في يناير / كانون الثاني من عام 1931.

* برشلونة يمكن أن يعادل رقم بيب جوارديولا من حيث أطول سلسلة خالية من الهزائم في الدوري الإسباني ، حيث يمتلك برشلونة الآن 17 انتصاراً و ثلاث تعادلات ، بينما الرقم السابق 17 انتصاراً وأربع تعادلات.

* ألافيس هو الفريق الأكثر الذي احتسب عليه ركلات جزاء في الدوري الإسباني هذا الموسم جنباً إلى جنب مع ريال سوسيداد (خمسة لكل منهما) ، بينما برشلونة هو الوحيد الذي لم يحتسب عليه أي ضربة جزاء.

* ليونيل ميسي صنع تمريرة حاسمة واحدة في كل مباراة من آخر خمس مباريات في الدوري الإسباني (5)، فقط إنيستا في عام 2013 وداني ألفيس في 2011 قدما تمريرات حاسمة في ست مباريات متتالية هذا القرن.

* منير الحدادي شارك بشكل مباشر في تسجيل خمسة أهداف في آخر سبعة مباريات في بطولة الدوري الإسباني ، حيث سجل المهاجم الإسباني الشاب ثلاثة أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين في هذه اللقاءات.

* لويس سواريز سجل في كل مباراة من آخر سبع مباريات في الدوري الإسباني (10 أهداف) ، ويمكن أن يصبح أول لاعب يفعل ذلك في ثماني مباريات على التوالي في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم.

* إبيلاردو فرنانديز خسر حتى الآن ثلاث مباريات كمدرب ضد برشلونة في بطولة الدوري الإسباني ، في حين أنه ديبورتيفو ألافيس سجل معه هدفاً واحداً فقط في مرمى النادي الكتلوني وتلقى 14 هدفاً في المقابل.