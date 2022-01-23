تراند اليوم : بث مباشر مباراة تونس .. مباراة تونس اليوم مباشر تونس ونيجيريا مباشر بث مباشر تونس ونيجيريا بث مباشر مباراة تونس الان تونس نيجيريا مباشر

بث مباشر مباراة تونس ضد نيجيريا اليوم الاحد Nigeria Vs Tunisia يلا لايف في اطار مباريات الدور ال 16 من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب تونس مع نظيرة منتخب نيجيريا في منافسات الدور السادس عشر في كاس الامم الأفريقية علي أرضية ملعب رومدي أدجيا، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور التالي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة نيجيريا وتونس علي قناة beIN MAX 1 مع المعلق عصام الشوالي في تمام الساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه العاشرة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة تونس ونيجيريا اليوم

منتخب نيجيريا هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار الجولة الاولي من الدور الـ16 من مباريات كأس الأمم الأفريقية، منتخب نيجيريا استطاع تحقيق الأنتصار في لقائة في الجولة الثالثة والاخيرة من مرحلة المجموعات حيث التقي امام نظيرة منتخب غينيا بيساو يوم الاربعاء الماضي وانتهت المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحاليا يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الأول ومتصدر مجموعتة الرابعة برصيد تسع نقاط وذلك لتحقيق الأنتصار في الثلاث مباريات، واليوم سوف يدخل منتخب نيجيريا الدور 16 وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار للحفاظ علي الصدارة والتاهل الجولة القادمة والاستمرار في البطولة.

مباراة تونس ونيجيريا اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب تونس هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب نيجيريا، المنتخب التونسي لم يحالفة الحظ في الأنتصار في لقائة في الجولة الثالثة من دور المجموعات حيث التقي امام نظيرة منتخب غامبيا وانتهت المباراة بنتيجة هدف دون رد، واستطاع تحقيق الانتصار أيضاً في مباراة الجولة الثانية حيث التقي مع نظيرة موريتانيا يوم الاحد وانتهت المباراة بفوز تونس بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ويحتل منتخب تونس حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط، منتخب تونس سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار الثاني له في البطولة للتأهل للدور القادم.