تراند اليوم : تونس مباشر .. بث مباشر تونس ونيجيريا مباراة تونس ونيجيريا مباشر مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر مباراة تونس ونيجيريا بث مباشر

يلا شوت مباراة نيجيريا وتونس بث مباشر nigeria v tunisia في كأس الأمم الأفريقية ، يحل منتخب تونس ضيفا من امام خصمه منتخب نيجيريا لحساب مواجهة دور ال 16 مساء اليوم الاحد في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب رومدي ادجيا مستقبل عليه اليوم منتخب نيجيريا المباراة ضمن منافسات بطولة كاس امم افريقيا ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

تمكن منتخب تونس من التاهل لمنافسات دور ال 16 من بطولة كاس امم افريقيا بعد ان حل في المركز الثالث من المجموعة السادسه برصيد ثلاث نقاط بعد ان لعب المنتخب ثلاث مباريات وحقق الانتصار في مباراة وقد خسر في مباريتين وسوف يسعي اليوم منتخب تونس ان يحقق الانتصار في اللقاء من امام خصمه منتخب نيجيريا من اجل التاهل لربع النهائي من البطولة ، واخر مباراة لعبها قد خسر فيها بهدف في البطولة.

فيما على الجانب الاخر ضمن مواجهة اليوم يدخل منتخب المباراة التي يستضيفها اليوم من امام خصمه منتخب تونس ، وهو الذى جاء في المركز الاول ضمن منافسات المجموعة الرابعه برصيد 9 نقاط بعد ان حقق الانتصار في الثلاث مباريات التي خاضها على التوالي ، واليوم سوف يسعي هو الاخر ان يحقق اليوم الانتصار في المباراة القوية من امام تونس ، وهو القادم للمواجهة اليوم من انتصار بهدفين في الجولة الثالثه.