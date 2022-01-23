تراند اليوم : مباراة تونس بث مباشر .. ماتش تونس مباشر مشاهدة مباراة تونس ونيجيريا مباشر HD بث مباشر مباراة تونس ونيجيريا اليوم مباشر

تونس ونيجيريا مباشر ماتش تونس اليوم مباشر تونس مباشر تونس نيجيريا مباشر تونس نيجيريا بث مباشر تونس ونيجيريا وأعلن المدير الفني منذر الكبير عن تشكيلة منتخب تونس، أمام نيجيريا اليوم الأحد 23 يناير الجاري، في دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

ولن يتنازل نجوم منتخب تونس عن تحقيق الفوز اليوم أمام نيجيريا، حيث الانتصار هو الوسيلة الوحيدة للتأهل إلى دور الثمانية.

تعادل نسور قرطاج مع نيجيريا في آخر لقاء جمعهما بشكل ودي بهدف لمثله عام 2020، لكن خسرت تونس في المواجهة الرسمية عام 2019.

التقى منتخب تونس مع نيجيريا في النسخة السابقة من كأس الأمم الإفريقية 2019، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث وخسر بهدف دون رد.

يرغب لاعبو تونس في الثأر من الخصم وإخراجهم من المسابقة الأفريقية وحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي على حساب المنتخب النيجيري.

وجاءت تشكيلة منتخب تونس حسب اختيارات المدرب كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: أسامة الحدادي ــ بلال عيفا ــ منتصر طالبي ــ محمد دراجر

خط الوسط: إلياس سخيري ــ أنيس بن سلمان ــ عيسى العيدوني

خط الهجوم: يوسف المساكني ــ سيف الدين الجزيري ــ حمزة رفيعة