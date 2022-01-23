تراند اليوم : بث مباشر تشيلسي .. بث مباشر تشيلسي وتوتنهام بث مباشر مباراة تشيلسي وتوتنهام مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشر

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد توتنهام اليوم الأحد Chelsea Vs Tottenham يلا لايف في اطار مبارايات الجولة الثالثة والعشرون من مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، وسوف تقام مباراة فريق تشيلسي مع نظيرة فريق توتنهام علي ارضية ملعب ستامفورد بريدج، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين نهائي الدوري الانجليزي، وسوف تبدأ اليوم مباراة توتنهام وتشيلسي علي قناة beIN Premium 1 HD مع المعلق رؤوف خليف في تمام الساعه السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهره والساعه السابعة والنصف مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا يلا شوت.

مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم

فريق تشيلسي هو الطرف الاول وصاحب ارضية ملعب مباراة اليوم وذلك في اطار مباريات الأسبوع الـ 23 من منافسات الدوري الانجليزي، فريق حاليا يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 44 نقاط جمعهم بعد ان لعب 23 مباراة واستطاع تحقيق الانتصار في اثنا عشر مباريات وتعادل في ثمان مباريات وخسر ثلاث مباريات خلال مشوارة في الدوري، لم يستطيع تشيلسي تحقيق الانتصار في اخر مباراة لة خلال الجولة الاخيرة من من مباريات الدوري الانجليزي حيث التقي بنظيرة برايتون يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة هدف لكل منهم.

مباراة تشيلسي وتوتنهام اليوم

وعلي الطرف الثاني فريق توتنهام وهو الطرف الثاني والضيف في مباراة اليوم خلال الجولة 32 من مباريات الدوري الانجليزي مع نظيرة تشيلسي، فريق توتنهام حالياً هو صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 36 نقطة حصل عليهم بعد ان لعب 19 مباريات واستطاع الفوز في احدي عشر مباراة وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس مباريات قبل لقاء اليوم، توتنهام استطاع الانتصار في اخر مبارايات الجولة الـ22 من مباريات الدوري الانجليزي حيث التقي مع نظيرة ليستر سيتي واستطاع التغلب علية وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.