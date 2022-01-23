تراند اليوم : بث مباشر الجابون .. بث مباشر الجابون وبوركينا فاسو بث مباشر مباراة الجابون وبوركينا فاسو مشاهدة مباراة الجابون مباشر

بث مباشر الجابون بث مباشر الجابون وبوركينا فاسو بث مباشر مباراة الجابون وبوركينا فاسو مباراة الجابون مباشر بوركينا فاسو يحاول أن يصل إلي العلامة الكاملة من أجل الصعود إلي الدور الثاني علي حساب منتخب الجابون القوي، فهل ينجح بالتفوق علي حسابه وحصد العلامة الكاملة، أم سيكون هناك فرصة للخسارة ويخرج من هذه البطولة بشكل مبكر بعد أن وصل من دور المجموعات بنتائج إلي حد ما كانت جيدة، ولكن لم يقدم الأداء الذي من المتوقع أن يصل به إلي أدوار بعيدة.

بوركينا فاسو نجحت في الوصول إلي أربع نقاط من المجموعة الخاصة بها، وذلك بعد الفوز في مواجهة وحيدة أمام منتخب إثيوبيا، والتعادل في لقاء كان ضد منتخب الرأس الأخضر، بينما كانت المواجهة الأولي له ضد منتخب الكاميرون خسر فيها بهدفين مقابل هدف من ركلتي جزاء.

منتخب الجابون يحاول هو الآخر أن يكون الحصان الأسود في هذه البطولة، وذلك من أجل حصد بطاقة التأهل إلي دور الثمانية، ولكن علي حساب منتخب لن يكون سهل علي الإطلاق، وهو المنتخب البوركينابي، فهل يكون لديه الفرصة من أجل تحقيق الإنتصار بعد أن حقق نتائج مميزة للغاية ولقاءات كانت ندية بالنسبة لأقوي منتخبات المجموعة، وكان قريب من افتكاك الصدارة.