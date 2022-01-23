تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. بث مباشر ريال مدريد HD بث مباشر مباراه ريال مدريد والتشي ريال مدريد التشي مباشر

ريال مدريد والتشي ريال مدريد مباشر بث مباشر ريال مدريد بث مباشر ريال بث مباشر مباراه ريال مدريد ريال مدريد التشي مباشر مباراة ريال مدريد وإلتشي مباشر ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة من 21 مباراة، ويمتلك الفرصة لتوسيع الفارق مع المطارد إشبيلية لست نقاط، بينما يقبع إلتشي في المركز 15 برصيد 22 نقطة من 21 مباراة.

ويفتقد كارلو انشيلوتي في مباراة اليوم لخدمات ماركو أسينسيو بسبب الإصابة، بالاضافة إلى داني كارفخال المصاب بعدوى المتحور الجديد لفيروس كورونا (اوميكرون).

ويدفع المدرب الايطالي في مباراة اليوم بالتشكيل الرسمي لريال مدريد دون مفاجآت تذكر، باستثناء دخول البلجيكي إيدين هازارد منذ البداية، على حساب البرازيلي رودريجو في الرواق الأيمن.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية في مباراة اليوم امام إلتشي في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ديفيد ألابا، ايدير ميليتاو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيمة.