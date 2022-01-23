تراند اليوم : بث مباشر توتنهام .. بث مباشر توتنهام وتشيلسي بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي مشاهدة مباراة توتنهام اليوم مباشر

بث مباشر توتنهام وتشيلسي بث مباشر مباراة توتنهام وتشيلسي مشاهدة مباراة توتنهام اليوم مباشرتشيلسي يحاول الخروج بإنتصار ثمين ضد نادي توتنهام، من أجل إضافة العلامة الكاملة لمسيرته المحلية الفاشلة في الفترة الأخيرة، والتي تعثرت بصورة كبيرة بعد أن فشل في العديد من المواجهات خاصة في بسلسلة من التعادلات الصعبة التي مرت علي عشاقه بصعوبة كبيرة، ولم يتقبلوها خاصة في عدد من المواجهات التي كانت فيها الفريق فائزاً ثم خسر في الدقائق الأخيرة أو تعادل.

تشيلسي لم ينجح في الفوز في آخر أربع لقاءات له ، حيث تعادل في ثلاث مواجهات وخسر لقاء، وكانت آخر مواجهات الفريق ضد نادي برايتون وتعادل معه الفريق بهدف مقابل هدف، وسجل هدف الفريق الوحيد اللاعب حكيم زياش.

توتنهام يحاول أن يخطف علامة كاملة من نظيره نادي تشيلسي، وذلك بعد المواجهات الأخيرة بين الفريقين في كأس الرابطة المحترفة، ونجح فيها البلوز بالتفوق علي حساب نادي توتنهام، وبالتالي يحاول الفريق أن يظفر بنتيجة إيجابية علي حساب الفريق الأزرق في البطولة المحلية، فهل ينجح أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة للفريق.