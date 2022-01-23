تراند اليوم : بث مباشر غلطة سراي .. بث مباشر غلطة سراي وطرابزون سبور بث مباشر مباراة غلطة سراي وطرابزون سبور

بث مباشر غلطة سراي بث مباشر غلطة سراي وطرابزون سبور بث مباشر مباراة غلطة سراي بث مباشر مباراة غلطة سراي وطرابزون سبور جالطة سراي في لقاء لن يكون سهل علي الإطلاق ضد نادي طرابزون سبور، وذلك من أجل العثور علي ثلاث نقاط أمام متصدر الترتيب، فهل ينجح بالتفوق علي حساب المنافس الصعب، أم سيكون نتيجة سلبية جديدة، وذلك بعد أن فشل هذا الموسم بصورة كبيرة، وبات قريب من التواجد من مراكز الهبوط، فهل ينجح بالتفوق أم سيكون هناك نتيجة سلبية جديدة.

لم ينجح جالطة سراي في آخر عشر لقاءات علي التوالي بالتفوق وتحقيق إنتصار سوي في لقاء وحيد فقط، وتعادل في ثلاث مواجهات آخري، وخسر في ست مواجهات آخري، وكان الفريق قد خسر في آخر مواجهاته ضد نادي قاسم باشا ، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

طرابزون سبور نجح في التفوق في هذا الموسم بصورة كبيرة، وذلك بعد أن نجح في الوصول إلي صدارة الترتيب بصورة قوية للغاية، ولكن الفريق في آخر مواجهاته لم ينجح في آخر أربع مواجهات سوي بتحقيق لقاء وحيد فقط، وتعادل في الثلاث مواجهات آخري، وبالتالي يأمل في العودة للإنتصارات من جديد.