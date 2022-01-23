تراند اليوم : بث مباشر بايرن ميونح .. بث مباشر البايرن HD بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين مشاهدة مباراة بايرن ميونخ مباشر البايرن HD

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد هيرتا برلين اليوم الأحد Hertha Bsc Vs Bayern Munich يلا لايف في اطار مباريات الجولة العشرون من الدوري الالماني لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل فريق بايرن ميونخ مع نظيرة فريق هيرتا برلين علي أرضية ملعب هيرتا برلين وهو ملعب الأولمبي ببرلين، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي نهائي الدوري الالماني للموسم الجاري، وسوف تبدأ اليوم مباراة هيرتا برلين وبايرن ميونخ علي قناة (غير منقولة عربياً) – beIN Sports HD 3 TR مع المعلق English في تمام الساعه السادسة والنصف مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه السابعة والنصف مساءاٌ بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين اليوم

فريق هيرتا برلين هو الطرف الأول وصاحب أرضية ملعب لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة 20 من مباريات الدوري الالماني، فريق هيرتا برلين التقي مع نظيرة يونيون برلين يوم الأربعاء الماضي خلال مباريات الجولة الـ16 من كأس المانيا حيث انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح يونيون برلين، وحاليا هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الالماني وذلك برصيد اثنين وعشرون نقطة استطاع فريق هيرتا برلين جمعهم بعد ان لعب تسعة عشر مباريات واستطاع الانتصار في ستة مباريات وتعادل في اربع مباريات أيضاً وخسر تسع مباريات قبل لقاء اليوم.

مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين اليوم

وعلي النظير الاخر فريق بايرن ميونخ هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة نادي هوفنهايم، فريق بايرن ميونخ حاليا هو صاحب المركز الأول ومتصدر جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 46 نقاط جمعهم نادي بايرن ميونخ بعد ان لعب تسعة عشر مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في خمسة عشر مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر في ثلاث مباريات قبل مباراة اليوم، وفي اخر مباراه لعبها نادي بايرن ميونخ كانت مع نظيرة فريق كولن يوم السبت الماضي في اطار الجولة السابقة من الدوري الالماني واستطاع البايرن التغلب علية في هذا اللقاء الذي انتهي بنتيجة أربعة أهداف دون رد.